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https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579432171.html
Пик загрязнения воды на Камчатке прошел, заявили в РАН
Морская экосистема на Камчатке очень быстро восстанавливается после "токсинного удара" микроводорослей, вызвавшего гибель морских организмов, пик загрязнения... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T15:56
2020-10-12T15:56
загрязнение воды на камчатке
российская академия наук
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Морская экосистема на Камчатке очень быстро восстанавливается после "токсинного удара" микроводорослей, вызвавшего гибель морских организмов, пик загрязнения воды уже пройден, заявил вице-президент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> Андрей Адрианов.Выступая в понедельник на онлайн-пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня", Адрианов рассказал, что, согласно результатам анализов, морские беспозвоночные животные на Камчатке сейчас погибли не из-за химических веществ, а из-за токсинов, которые выделяет особый род микроводорослей."Природа восстанавливается сама, и восстанавливается очень быстро. Мы сейчас воочию наблюдаем, как в течение нескольких дней, когда прошел пик этого вредоносного течения, как стремительно восстанавливается морская экосистема", - сказал Адрианов. "Здесь нужно просто переждать это явление. Оно само возникло и само сойдет на нет", - добавил он.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза.Взято множество проб, чтобы исследовать состояние берега Камчатки и выяснить причины загрязнения. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579426331.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/kamchatka-1579376993.html
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загрязнение воды на камчатке, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф), общество

Пик загрязнения воды на Камчатке прошел, заявили в РАН

15:56 12.10.2020
 
© РИА Новости / Надежда ЕгороваМалая Лагерная бухта на Камчатке
Малая Лагерная бухта на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Надежда Егорова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Морская экосистема на Камчатке очень быстро восстанавливается после "токсинного удара" микроводорослей, вызвавшего гибель морских организмов, пик загрязнения воды уже пройден, заявил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов.
Выступая в понедельник на онлайн-пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня", Адрианов рассказал, что, согласно результатам анализов, морские беспозвоночные животные на Камчатке сейчас погибли не из-за химических веществ, а из-за токсинов, которые выделяет особый род микроводорослей.
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"Природа восстанавливается сама, и восстанавливается очень быстро. Мы сейчас воочию наблюдаем, как в течение нескольких дней, когда прошел пик этого вредоносного течения, как стремительно восстанавливается морская экосистема", - сказал Адрианов. "Здесь нужно просто переждать это явление. Оно само возникло и само сойдет на нет", - добавил он.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза.
Взято множество проб, чтобы исследовать состояние берега Камчатки и выяснить причины загрязнения. СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
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Загрязнение воды на КамчаткеРоссийская академия наукСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
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