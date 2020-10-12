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https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579369282.html
Росприроднадзор не выявил техногенных причин загрязнения на Камчатке
Росприроднадзор пока не видит техногенных причин загрязнения воды на Камчатке, но исследования еще не закончены, заявила журналистам в Красноярске глава... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:11
2020-10-12T14:09
туризм
новости - туризм
загрязнение воды на камчатке
светлана радионова
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> пока не видит техногенных причин загрязнения воды на Камчатке, но исследования еще не закончены, заявила журналистам в Красноярске глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Радионова</a>.По мнению ученых, причиной загрязнения стали водоросли или иная составляющая, добавила Радионова.Сейчас, по ее словам, отбор проб продолжается.Об изменении цвета воды на Халактырском пляже на Камчатке сообщили в конце сентября местные серферы, которые после плавания жаловались на опухание глаз и раздражение на коже. Местные жители обнаружили на пляже, а также в Большой и Малой Лагерных и Бабьей бухтах мертвых морских животных. Специалисты взяли пробы воды и установили, что содержание нефтепродуктов в ней превышает норму в 3,6 раза, фенолов — в два раза.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">Следственный комитет</a> возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды". Власти Камчатского края рассматривают три возможные причины: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.По одной из версий, причиной загрязнения могли стать микроводоросли: они вызывают так называемый красный прилив — цветение воды, при котором выделяются сильные токсины.
https://radiosputnik.ria.ru/20201010/ekologiya-1579166015.html
то есть водоросли выделили нефтепродукты и фенолы?
40
зачем тогда нефтяные скважины бурить если можно разводить водоросли выделяющие нефтепродукты
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Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах Камчатки
На Камчатке из-за сильного загрязнения воды погибли морские животные. Первыми забили тревогу местные серферы. Почти у всех одинаковые симптомы: тошнота, першение в горле, начали чесаться глаза. Жители и туристы делились фотографиями побережья Тихого океана, усыпанного трупами обитателей дна. Результаты неутешительны: в воде — превышение содержания нефтепродуктов и фенола. В Москву направили пробы с загрязненного побережья. Природоохранная прокуратура и СК начали проверки.
2020-10-12T11:11
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Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК
В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз.
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туризм, новости - туризм, загрязнение воды на камчатке, светлана радионова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия

Росприроднадзор не выявил техногенных причин загрязнения на Камчатке

11:11 12.10.2020 (обновлено: 14:09 12.10.2020)
 
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на Камчатке
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости. Росприроднадзор пока не видит техногенных причин загрязнения воды на Камчатке, но исследования еще не закончены, заявила журналистам в Красноярске глава ведомства Светлана Радионова.

"Отбираем пробы и отсекаем один за одним возможные техногенные причины. Те превышения, которые там есть <…> они не могли бы привести, по нашему мнению, к таким последствиям <...> Мы не видим техногенного нарушителя, если мы его увидим, я вам обещаю, он будет публично назван", — сказала она.

Роскосмос показал спутниковые снимки Камчатки, где произошло загрязнение побережья - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 13:14
Спутники зафиксировали сброс отходов с судна у берегов Камчатки
По мнению ученых, причиной загрязнения стали водоросли или иная составляющая, добавила Радионова.

"Мы привезли туда подводный аппарат, который снимает дно. Мы отбираем пробы везде. Мы не видим ярко выраженных техногенных причин, тех, которые могли бы привести к таким последствиям. Мы ждем, что скажут ученые, там работает Академия наук. Они говорят о наличии водорослей. Мы ждем от них вердикта, для нас это понятно, если они его выдадут, спорить с Академией наук совершенно бессмысленно", — отметила глава Роспотребнадзора.

Сейчас, по ее словам, отбор проб продолжается.
Об изменении цвета воды на Халактырском пляже на Камчатке сообщили в конце сентября местные серферы, которые после плавания жаловались на опухание глаз и раздражение на коже. Местные жители обнаружили на пляже, а также в Большой и Малой Лагерных и Бабьей бухтах мертвых морских животных. Специалисты взяли пробы воды и установили, что содержание нефтепродуктов в ней превышает норму в 3,6 раза, фенолов — в два раза.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды". Власти Камчатского края рассматривают три возможные причины: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.
По одной из версий, причиной загрязнения могли стать микроводоросли: они вызывают так называемый красный прилив — цветение воды, при котором выделяются сильные токсины.
 
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ТуризмНовости - ТуризмЗагрязнение воды на КамчаткеСветлана РадионоваСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Происшествия
 
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