https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579369282.html

Росприроднадзор не выявил техногенных причин загрязнения на Камчатке

Росприроднадзор пока не видит техногенных причин загрязнения воды на Камчатке, но исследования еще не закончены, заявила журналистам в Красноярске глава... РИА Новости, 12.10.2020

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2020-10-12T14:09

туризм

новости - туризм

загрязнение воды на камчатке

светлана радионова

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> пока не видит техногенных причин загрязнения воды на Камчатке, но исследования еще не закончены, заявила журналистам в Красноярске глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Радионова</a>.По мнению ученых, причиной загрязнения стали водоросли или иная составляющая, добавила Радионова.Сейчас, по ее словам, отбор проб продолжается.Об изменении цвета воды на Халактырском пляже на Камчатке сообщили в конце сентября местные серферы, которые после плавания жаловались на опухание глаз и раздражение на коже. Местные жители обнаружили на пляже, а также в Большой и Малой Лагерных и Бабьей бухтах мертвых морских животных. Специалисты взяли пробы воды и установили, что содержание нефтепродуктов в ней превышает норму в 3,6 раза, фенолов — в два раза.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">Следственный комитет</a> возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды". Власти Камчатского края рассматривают три возможные причины: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.По одной из версий, причиной загрязнения могли стать микроводоросли: они вызывают так называемый красный прилив — цветение воды, при котором выделяются сильные токсины.

https://radiosputnik.ria.ru/20201010/ekologiya-1579166015.html

Вадим Антонов то есть водоросли выделили нефтепродукты и фенолы? 40

Вадим Антонов зачем тогда нефтяные скважины бурить если можно разводить водоросли выделяющие нефтепродукты 40

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах Камчатки На Камчатке из-за сильного загрязнения воды погибли морские животные. Первыми забили тревогу местные серферы. Почти у всех одинаковые симптомы: тошнота, першение в горле, начали чесаться глаза. Жители и туристы делились фотографиями побережья Тихого океана, усыпанного трупами обитателей дна. Результаты неутешительны: в воде — превышение содержания нефтепродуктов и фенола. В Москву направили пробы с загрязненного побережья. Природоохранная прокуратура и СК начали проверки. 2020-10-12T11:11 true PT3M01S

Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. 2020-10-12T11:11 true PT1M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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