https://ria.ru/20201012/kalyan-1579451864.html

В московском кафе потребовали от посетителя 19 тысяч рублей за кальян

Мужчина обратился в полицию после того, как оплатил счет на 19 тысяч рублей в одном из московских заведений. Об этом сообщается на сайте столичного управления... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:25

2020-10-12T17:25

2020-10-12T17:57

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости</strong>. Мужчина обратился в полицию после того, как оплатил счет на 19 тысяч рублей в одном из московских заведений. Об этом сообщается на сайте столичного управления <a href="https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21343358/" target="_blank">МВД</a>.Мужчина познакомился с девушкой в интернете, и после переписки они встретились в одной из кальянных. Он попросил меню, но официант ответил, что его нет, поскольку кафе только открылось. Также он посоветовал заказать кальян, фруктовую тарелку и напитки."Не почувствовав подвоха, мужчина согласился. Когда свидание подошло к концу, заявитель попросил счет и был удивлен итоговой суммой, которая составляла практически 19 тысяч рублей!" — отмечается на сайте ведомства.После этого гость заведения попытался разобраться в случившемся, но к нему подошли двое неизвестных из числа сотрудников кальянной и начали запугивать. Тогда ему пришлось отдать им шесть тысяч рублей наличных, которые у него были с собой, а затем проехать с ними до банкомата, чтобы снять недостающую сумму.Полиция возбудила уголовное дело по статье "Грабеж", а затем переквалифицировало в "Вымогательство". Сотрудники задержали группу мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

https://ria.ru/20201004/moshenniki-1578166349.html

https://ria.ru/20201001/karta-1578028811.html

Kalaschnikow Pagrieziens Курение не только убивает, но ещё и грабит!!! 46

Константин Е Да девушка эта подставная 100%. Подобных кальянных просто масса. Парни знакомятся с подставными девушками, которые работают на эту кальянную, девушки просят отвести их в кальянную. Парень заказывает и получает огромный счёт. Девушке потом процент какой-то перепадает и всё. Подобная схема уже давно практикуется, но я не понимаю, как на подобное вообще люди ведутся 46

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия