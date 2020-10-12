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https://ria.ru/20201012/kalyan-1579451864.html
В московском кафе потребовали от посетителя 19 тысяч рублей за кальян
Мужчина обратился в полицию после того, как оплатил счет на 19 тысяч рублей в одном из московских заведений. Об этом сообщается на сайте столичного управления... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:25
2020-10-12T17:57
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости</strong>. Мужчина обратился в полицию после того, как оплатил счет на 19 тысяч рублей в одном из московских заведений. Об этом сообщается на сайте столичного управления <a href="https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21343358/" target="_blank">МВД</a>.Мужчина познакомился с девушкой в интернете, и после переписки они встретились в одной из кальянных. Он попросил меню, но официант ответил, что его нет, поскольку кафе только открылось. Также он посоветовал заказать кальян, фруктовую тарелку и напитки."Не почувствовав подвоха, мужчина согласился. Когда свидание подошло к концу, заявитель попросил счет и был удивлен итоговой суммой, которая составляла практически 19 тысяч рублей!" — отмечается на сайте ведомства.После этого гость заведения попытался разобраться в случившемся, но к нему подошли двое неизвестных из числа сотрудников кальянной и начали запугивать. Тогда ему пришлось отдать им шесть тысяч рублей наличных, которые у него были с собой, а затем проехать с ними до банкомата, чтобы снять недостающую сумму.Полиция возбудила уголовное дело по статье "Грабеж", а затем переквалифицировало в "Вымогательство". Сотрудники задержали группу мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.
https://ria.ru/20201004/moshenniki-1578166349.html
https://ria.ru/20201001/karta-1578028811.html
Курение не только убивает, но ещё и грабит!!!
46
Да девушка эта подставная 100%. Подобных кальянных просто масса. Парни знакомятся с подставными девушками, которые работают на эту кальянную, девушки просят отвести их в кальянную. Парень заказывает и получает огромный счёт. Девушке потом процент какой-то перепадает и всё. Подобная схема уже давно практикуется, но я не понимаю, как на подобное вообще люди ведутся
46
14
москва
РИА Новости
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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москва, происшествия

В московском кафе потребовали от посетителя 19 тысяч рублей за кальян

17:25 12.10.2020 (обновлено: 17:57 12.10.2020)
 
© Fotolia / Leonid NyshkoКальян
Кальян - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Fotolia / Leonid Nyshko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мужчина обратился в полицию после того, как оплатил счет на 19 тысяч рублей в одном из московских заведений. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.
Мужчина познакомился с девушкой в интернете, и после переписки они встретились в одной из кальянных. Он попросил меню, но официант ответил, что его нет, поскольку кафе только открылось. Также он посоветовал заказать кальян, фруктовую тарелку и напитки.
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"Не почувствовав подвоха, мужчина согласился. Когда свидание подошло к концу, заявитель попросил счет и был удивлен итоговой суммой, которая составляла практически 19 тысяч рублей!" — отмечается на сайте ведомства.
После этого гость заведения попытался разобраться в случившемся, но к нему подошли двое неизвестных из числа сотрудников кальянной и начали запугивать. Тогда ему пришлось отдать им шесть тысяч рублей наличных, которые у него были с собой, а затем проехать с ними до банкомата, чтобы снять недостающую сумму.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Грабеж", а затем переквалифицировало в "Вымогательство". Сотрудники задержали группу мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.
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