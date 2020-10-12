https://ria.ru/20201012/ivl-1579442258.html

В Ивановской области рекордное число пациентов с COVID находятся на ИВЛ

Около 40 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в Ивановской области, что является рекордным показателем с... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T16:41

2020-10-12T16:41

2020-10-12T16:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

ивановская область

турция

михаил фокин

общество

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<strong>ВОРОНЕЖ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Около 40 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в Ивановской области, что является рекордным показателем с начала пандемии, сообщил во вторник журналистам директор департамента здравоохранения Артур Фокин.По состоянию на 12 октября в Ивановской области зарегистрирован 9531 случай новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 83 диагноза. Из новых случаев: 56 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, 23 человека – по контакту с ранее заболевшими, три заболевших человека прибыли из Турции и один – без клинических проявлений. В стационаре находятся 1193 человека, в том числе на койках с кислородом – 529 человек. На аппаратах ИВЛ – 38 пациентов. Как отметил Фокин, это "рекордная цифра с начала пандемии". В медучреждениях области свободны для пациентов с коронавирусом 119 коек.По его словам, в связи с ростом числа госпитализаций сегодня прием пациентов с COVID-19 начнет областной кардиодиспансер, где развернули 200 коек.К настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 7329 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус". За сутки выписан один человек. Умерли 145 пациентов с подтвержденным COVID-19. За последние сутки статистика летальности пополнилась одним случаем.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579390985.html

https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577065056.html

ивановская область

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, ивановская область, турция, михаил фокин, общество