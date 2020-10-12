https://ria.ru/20201012/istrebitel-1579335341.html

Минобороны показало видео боя истребителей МиГ-31 в стратосфере

Министерство обороны России опубликовало в YouTube видео боя в стратосфере экипажей истребителей МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота в ходе учений на... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T01:16

2020-10-12T01:16

2020-10-12T01:16

тихоокеанский флот вмф россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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Бой истребителей МиГ-31 в стратосфере попал на видео

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Министерство обороны России опубликовало в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=aMb0MkqW_Dc&feature=emb_title" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a> видео боя в стратосфере экипажей истребителей <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> морской авиации Тихоокеанского флота в ходе учений на Камчатке.Кроме того, добавляется, что для усложнения задачи, военные самолеты выполнили поиск "нарушителя" без помощи наземных средств ПВО.МиГ-31 — сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех.

https://ria.ru/20201006/perekhvat-1578520472.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность