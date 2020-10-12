https://ria.ru/20201012/huawei-1579396673.html

Показан дизайн нового гибкого смартфона от Huawei

Возможная внешность будущего Huawei Mate X2 полностью раскрыта. Качественный рендер, позволяющий рассмотреть смартфон со всех сторон, опубликован LetsGoDigital. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T13:10

2020-10-12T13:10

2020-10-12T13:10

риа наука

huawei technologies

технологии

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Возможная внешность будущего <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> Mate X2 полностью раскрыта. Качественный рендер, позволяющий рассмотреть смартфон со всех сторон, <a href="https://nl.letsgodigital.org/smartphones/huawei-mate-x2/" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликован</a> LetsGoDigital.Смартфон, если верить рендеру, получит два экрана — основной гибкий диагональю 8 дюймов с разрешением 2480 х 2220 пикселей и вспомогательный на 4,5 дюйма, который расположится на внешней стороне корпуса.Платформа Huawei Mate X2 пока неизвестна, но смартфон получит поддержку работы с 5G, четырехсенсорный камеру и возможность обновлять картинку на 120 герцах. Заявляется до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Объем аккумулятора может составить 6000 мАч.У новинки Huawei есть все шансы быть представленной в ноябре 2020 года. Стоимость гибкого смартфона неизвестна — актуальный Huawei Mate Xs с гибким экраном сейчас продается в России по цене в 200 000 рублей.

https://ria.ru/20200915/lazernaya-zaryadka-1577277592.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

huawei technologies, технологии