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Минздрав расширил список лиц, которым необходима прививка от гриппа
Минздрав добавил в национальный календарь профилактических прививок список лиц, которые должны ставить прививку от гриппа, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T22:36
2020-10-12T22:36
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
грипп
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenij" target="_blank">Минздрав</a> добавил в национальный календарь профилактических прививок список лиц, которые должны ставить прививку от гриппа, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.Изменения вносятся в приложение №1 к приказу Минздрава РФ от 21 марта 2014 года "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям". В новое приложение добавили работников сферы предоставления услуг, вахтовиков, правоохранителей и сотрудников контрольных органов в пунктах пропуска через границу, сотрудников соцобслуживания и многофункциональных центров, госслужащих."Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг); лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; работники организаций соцобслуживания и многофункциональных центров; государственные гражданские и муниципальные служащие; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением", - говорится в новом приложении к приказу.
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россия
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россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), грипп

Минздрав расширил список лиц, которым необходима прививка от гриппа

22:36 12.10.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минздрав добавил в национальный календарь профилактических прививок список лиц, которые должны ставить прививку от гриппа, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в приложение №1 к приказу Минздрава РФ от 21 марта 2014 года "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям". В новое приложение добавили работников сферы предоставления услуг, вахтовиков, правоохранителей и сотрудников контрольных органов в пунктах пропуска через границу, сотрудников соцобслуживания и многофункциональных центров, госслужащих.
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"Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг); лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; работники организаций соцобслуживания и многофункциональных центров; государственные гражданские и муниципальные служащие; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением", - говорится в новом приложении к приказу.
 
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