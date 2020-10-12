https://ria.ru/20201012/gripp-1579495250.html

Минздрав расширил список лиц, которым необходима прививка от гриппа

Минздрав добавил в национальный календарь профилактических прививок список лиц, которые должны ставить прививку от гриппа, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T22:36

2020-10-12T22:36

2020-10-12T22:36

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

грипп

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenij" target="_blank">Минздрав</a> добавил в национальный календарь профилактических прививок список лиц, которые должны ставить прививку от гриппа, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.Изменения вносятся в приложение №1 к приказу Минздрава РФ от 21 марта 2014 года "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям". В новое приложение добавили работников сферы предоставления услуг, вахтовиков, правоохранителей и сотрудников контрольных органов в пунктах пропуска через границу, сотрудников соцобслуживания и многофункциональных центров, госслужащих."Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг); лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; работники организаций соцобслуживания и многофункциональных центров; государственные гражданские и муниципальные служащие; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением", - говорится в новом приложении к приказу.

https://ria.ru/20201009/mutatsii-1579072309.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), грипп