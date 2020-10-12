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Туризм
https://ria.ru/20201012/gretsiya-1579384639.html
Эксперты рассказали, как россияне попадают в Грецию
Греческая авиакомпания открыла продажу билетов из Афин в Москву с 25 октября, но туроператоры не уверены, что полеты возобновятся в ближайшее время, пока... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:20
2020-10-12T13:20
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Греческая авиакомпания открыла продажу билетов из Афин в Москву с 25 октября, но туроператоры не уверены, что полеты возобновятся в ближайшее время, пока россиянам приходится добираться в Грецию через третьи страны, <a href="https://ratanews.ru/news/news_12102020_7.stm" target="_blank">сообщает</a> RATA-News.Росавиация выдала перевозчикам допуск на полеты в Грецию, но воздушное сообщение с этой страной официально еще не открыто. В то же время государство чуть более месяца принимает до 500 россиян в неделю при наличии отрицательного ПЦР-теста и подтверждения брони отеля. По мнению туроператоров, заявление греческого перевозчика выглядит скорее как желание возобновить рейсы из Афин, нежели как реальность. "Пока Россия не откроет воздушное сообщение инициатива авиакомпании остается просто надеждой. Но я был бы искренне рад, если бы она осуществилась. В целом неважно, кто взлетит – греки или "Аэрофлот", в любом случае будет колоссальный положительный эффект", – сказал генеральный директор туроператора, специализирующегося на Греции, Александр Цандекиди. Его коллега, руководитель другой фирмы, Анатолий Гаркушин также считает, что новость стоит рассматривать только как намерение авиакомпании. "Ситуация, прежде всего, зависит от российского оперативного штаба по коронавирусу. А допуски от Росавиации еще не означают, что всем разрешат поставить рейсы", — подчеркнул он. При этом эксперт тометил, что интерес к Греции туристы проявляют, а вот желающих приобрести билет крайне мало, да и те пока только присматриваются к такой возможности. "Мы объясняем, что необходимо дождаться полноценного открытия воздушных границ, чтобы потом не пришлось добиваться возвращения денег. Надо грамотно все людям разъяснять, чтобы избежать претензий", – пояснил он. По еженедельным квотам, как правило, через Каир, в Грецию туристов летает немного, так как стоимость билетов выходит довольно высокая. По словам Александра Цандекиди, "окольными" путями летают не только бизнесмены, но и туристы. "Запросов на поездки у нас в разы больше, чем может вместить квота. Надеюсь, что российские власти в курсе этой тенденции. Если бы наши профильные ведомства отслеживали статистику запросов, это подтолкнуло бы к принятию решения о возобновлении прямых рейсов в Грецию, они очень нужны, – заметил он. – Тем более что эпидемическая обстановка в стране благополучная по сравнению с другими европейскими направлениями".В других компаниях также подтвердили наличие спроса на Грецию и рассказали, что пока туристы летают через третьи страны или на частных бортах.
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, москва, греция, афины, египет

Эксперты рассказали, как россияне попадают в Грецию

13:20 12.10.2020
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкТуристы на холме Акрополь в Афинах
Туристы на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Греческая авиакомпания открыла продажу билетов из Афин в Москву с 25 октября, но туроператоры не уверены, что полеты возобновятся в ближайшее время, пока россиянам приходится добираться в Грецию через третьи страны, сообщает RATA-News.
Росавиация выдала перевозчикам допуск на полеты в Грецию, но воздушное сообщение с этой страной официально еще не открыто. В то же время государство чуть более месяца принимает до 500 россиян в неделю при наличии отрицательного ПЦР-теста и подтверждения брони отеля.
По мнению туроператоров, заявление греческого перевозчика выглядит скорее как желание возобновить рейсы из Афин, нежели как реальность. "Пока Россия не откроет воздушное сообщение инициатива авиакомпании остается просто надеждой. Но я был бы искренне рад, если бы она осуществилась. В целом неважно, кто взлетит – греки или "Аэрофлот", в любом случае будет колоссальный положительный эффект", – сказал генеральный директор туроператора, специализирующегося на Греции, Александр Цандекиди.
Его коллега, руководитель другой фирмы, Анатолий Гаркушин также считает, что новость стоит рассматривать только как намерение авиакомпании. "Ситуация, прежде всего, зависит от российского оперативного штаба по коронавирусу. А допуски от Росавиации еще не означают, что всем разрешат поставить рейсы", — подчеркнул он.
При этом эксперт тометил, что интерес к Греции туристы проявляют, а вот желающих приобрести билет крайне мало, да и те пока только присматриваются к такой возможности. "Мы объясняем, что необходимо дождаться полноценного открытия воздушных границ, чтобы потом не пришлось добиваться возвращения денег. Надо грамотно все людям разъяснять, чтобы избежать претензий", – пояснил он. По еженедельным квотам, как правило, через Каир, в Грецию туристов летает немного, так как стоимость билетов выходит довольно высокая.
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По словам Александра Цандекиди, "окольными" путями летают не только бизнесмены, но и туристы. "Запросов на поездки у нас в разы больше, чем может вместить квота. Надеюсь, что российские власти в курсе этой тенденции. Если бы наши профильные ведомства отслеживали статистику запросов, это подтолкнуло бы к принятию решения о возобновлении прямых рейсов в Грецию, они очень нужны, – заметил он. – Тем более что эпидемическая обстановка в стране благополучная по сравнению с другими европейскими направлениями".
В других компаниях также подтвердили наличие спроса на Грецию и рассказали, что пока туристы летают через третьи страны или на частных бортах.
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