https://ria.ru/20201012/grabitel-1579369489.html
В Москве горе-грабитель грозил взорвать банк
Московская полиция задержала приезжего, угрожавшего взорвать банк на Пронской улице, если кассир не отдаст ему деньги, сообщил начальник пресс-службы столичного РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:12
2020-10-12T11:12
2020-10-12T11:12
владимир васенин
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Московская полиция задержала приезжего, угрожавшего взорвать банк на Пронской улице, если кассир не отдаст ему деньги, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД <a href="http://ria.ru/person_vladimir-vasenin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Васенин</a>.В полицию о попытке ограбления сообщила управляющая одного из столичных банков. По словам заявительницы, в офисе на Пронской улице мужчина, взяв талон на обслуживание, подошел к кассе и передал сотруднице записку с требованием отдать деньги из кассы. В противном случае он угрожал взорвать помещение. Кассир не отдала деньги и обратилась к управляющему, после чего "грабитель" скрылся.Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (162 УК РФ), мужчина заключен под стражу.
https://ria.ru/20200925/kopter-dlya-doma-1577759454.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир васенин, происшествия