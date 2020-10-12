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В Москве горе-грабитель грозил взорвать банк
Московская полиция задержала приезжего, угрожавшего взорвать банк на Пронской улице, если кассир не отдаст ему деньги, сообщил начальник пресс-службы столичного РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:12
2020-10-12T11:12
владимир васенин
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Московская полиция задержала приезжего, угрожавшего взорвать банк на Пронской улице, если кассир не отдаст ему деньги, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД <a href="http://ria.ru/person_vladimir-vasenin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Васенин</a>.В полицию о попытке ограбления сообщила управляющая одного из столичных банков. По словам заявительницы, в офисе на Пронской улице мужчина, взяв талон на обслуживание, подошел к кассе и передал сотруднице записку с требованием отдать деньги из кассы. В противном случае он угрожал взорвать помещение. Кассир не отдала деньги и обратилась к управляющему, после чего "грабитель" скрылся.Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (162 УК РФ), мужчина заключен под стражу.
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владимир васенин, происшествия

В Москве горе-грабитель грозил взорвать банк

11:12 12.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Московская полиция задержала приезжего, угрожавшего взорвать банк на Пронской улице, если кассир не отдаст ему деньги, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
В полицию о попытке ограбления сообщила управляющая одного из столичных банков. По словам заявительницы, в офисе на Пронской улице мужчина, взяв талон на обслуживание, подошел к кассе и передал сотруднице записку с требованием отдать деньги из кассы. В противном случае он угрожал взорвать помещение. Кассир не отдала деньги и обратилась к управляющему, после чего "грабитель" скрылся.
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"Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого на Самаркандском бульваре. Им оказался 33-летний приезжий мужчина. Установлено, что таким образом мужчина решил получить денежные средства, не имея при себе взрывного устройства, однако запаниковал и покинул организацию", - сказал Васенин.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (162 УК РФ), мужчина заключен под стражу.
 
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Владимир ВасенинПроисшествия
 
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