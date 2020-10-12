https://ria.ru/20201012/grabitel-1579369489.html

В Москве горе-грабитель грозил взорвать банк

Московская полиция задержала приезжего, угрожавшего взорвать банк на Пронской улице, если кассир не отдаст ему деньги, сообщил начальник пресс-службы столичного РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T11:12

2020-10-12T11:12

2020-10-12T11:12

владимир васенин

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg

<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Московская полиция задержала приезжего, угрожавшего взорвать банк на Пронской улице, если кассир не отдаст ему деньги, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД <a href="http://ria.ru/person_vladimir-vasenin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Васенин</a>.В полицию о попытке ограбления сообщила управляющая одного из столичных банков. По словам заявительницы, в офисе на Пронской улице мужчина, взяв талон на обслуживание, подошел к кассе и передал сотруднице записку с требованием отдать деньги из кассы. В противном случае он угрожал взорвать помещение. Кассир не отдала деньги и обратилась к управляющему, после чего "грабитель" скрылся.Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (162 УК РФ), мужчина заключен под стражу.

https://ria.ru/20200925/kopter-dlya-doma-1577759454.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир васенин, происшествия