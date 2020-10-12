https://ria.ru/20201012/gospitalizatsiya-1579386316.html

В Подмосковье резко возросло число госпитализаций из-за COVID-19

Число пациентов с выявленным коронавирусом растет в каждом городе Подмосковья, заявил губернатор региона Андрей Воробьев, отметив, что важно оказать помощь... РИА Новости, 12.10.2020

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2020-10-12T12:23

2020-10-12T12:38

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коронавирус в россии

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коронавирусы

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Число пациентов с выявленным коронавирусом растет в каждом городе <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>, отметив, что важно оказать помощь каждому жителю области."К сожалению, мы видим, что в каждом городе (Подмосковья - ред.) растет количество заболеваний (пациентов с коронавирусоми - ред.). Наша задача сделать все, чтобы оказать помощь и поддержку всем, кто в ней нуждается", - сказал Воробьев в эфире телеканала <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a>.Он пояснил, что в сутки в Подмосковье госпитализируют около 550 человек с коронавирусом и пневмонией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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