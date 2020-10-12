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Госдума из-за пандемии сократит количество пленарных заседаний
Госдума сокращает из-за пандемии количество пленарных заседаний, правчас главы Минтруда Антона Котякова, который должен был состояться в среду, будет перенесен... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:38
2020-10-12T16:53
антон котяков
александр жуков
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> сокращает из-за пандемии количество пленарных заседаний, правчас главы Минтруда <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антона Котякова</a>, который должен был состояться в среду, будет перенесен на более поздний срок, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы <a href="http://ria.ru/person_AleksandrZHukov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Жуков</a> по итогам заседания Совета Думы.Он пояснил, что решение принято в условиях роста заболеваемости. Таким образом, на текущей неделе Госдума проведет одно пленарное заседание во вторник.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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антон котяков, александр жуков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, политика

Госдума из-за пандемии сократит количество пленарных заседаний

16:38 12.10.2020 (обновлено: 16:53 12.10.2020)
 
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума сокращает из-за пандемии количество пленарных заседаний, правчас главы Минтруда Антона Котякова, который должен был состояться в среду, будет перенесен на более поздний срок, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам заседания Совета Думы.
Он пояснил, что решение принято в условиях роста заболеваемости. Таким образом, на текущей неделе Госдума проведет одно пленарное заседание во вторник.
"Два других дня заседания — среда и четверг — мы решили отменить, в том числе перенести планировавшийся на среду правительственный час с участием министра труда и социальной защиты на более поздний срок. Я думаю, что в ближайшее время Государственная Дума будет работать по такому графику, рассматривая наиболее важные, неотложные законопроекты, связанные как с реализацией положений конституцией, так и с подготовкой к принятию федерального бюджета", - сказал Жуков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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