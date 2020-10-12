Госдума из-за пандемии сократит количество пленарных заседаний

"Два других дня заседания — среда и четверг — мы решили отменить, в том числе перенести планировавшийся на среду правительственный час с участием министра труда и социальной защиты на более поздний срок. Я думаю, что в ближайшее время Государственная Дума будет работать по такому графику, рассматривая наиболее важные, неотложные законопроекты, связанные как с реализацией положений конституцией, так и с подготовкой к принятию федерального бюджета", - сказал Жуков.