https://ria.ru/20201012/gosduma-1579440853.html
Госдума из-за пандемии сократит количество пленарных заседаний
Госдума сокращает из-за пандемии количество пленарных заседаний, правчас главы Минтруда Антона Котякова, который должен был состояться в среду, будет перенесен... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:38
2020-10-12T16:38
2020-10-12T16:53
антон котяков
александр жуков
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госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> сокращает из-за пандемии количество пленарных заседаний, правчас главы Минтруда <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антона Котякова</a>, который должен был состояться в среду, будет перенесен на более поздний срок, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы <a href="http://ria.ru/person_AleksandrZHukov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Жуков</a> по итогам заседания Совета Думы.Он пояснил, что решение принято в условиях роста заболеваемости. Таким образом, на текущей неделе Госдума проведет одно пленарное заседание во вторник.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон котяков, александр жуков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, политика