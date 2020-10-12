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Депутат Госдумы Суббот написал заявление о досрочном сложении полномочий
Член комитета Госдумы Валентин Суббот (ЕР) написал заявление о досрочном сложении полномочий, соответствующий проект постановления опубликован в электронной... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T15:30
2020-10-12T15:30
валентин суббот
россия
госдума рф
единая россия
политика
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="https://ria.ru/person_valentin-subbot" target="_blank">Валентин Суббот</a> (ЕР) написал заявление о досрочном сложении полномочий, соответствующий проект постановления опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента."Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Суббота Валентина Владимировича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого Всероссийской политической партией "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", 13 октября 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - говорится в документе.Постановление будет включено в проект порядка работы на вторник, 13 октября.
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РИА Новости
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валентин суббот, россия, госдума рф, единая россия, политика

Депутат Госдумы Суббот написал заявление о досрочном сложении полномочий

15:30 12.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Член комитета Госдумы Валентин Суббот (ЕР) написал заявление о досрочном сложении полномочий, соответствующий проект постановления опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Суббота Валентина Владимировича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого Всероссийской политической партией "Единая Россия", 13 октября 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - говорится в документе.
Постановление будет включено в проект порядка работы на вторник, 13 октября.
 
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Валентин СубботРоссияГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
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