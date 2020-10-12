https://ria.ru/20201012/gosduma-1579426675.html

Депутат Госдумы Суббот написал заявление о досрочном сложении полномочий

Член комитета Госдумы Валентин Суббот (ЕР) написал заявление о досрочном сложении полномочий, соответствующий проект постановления опубликован в электронной... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T15:30

2020-10-12T15:30

2020-10-12T15:30

валентин суббот

россия

госдума рф

единая россия

политика

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="https://ria.ru/person_valentin-subbot" target="_blank">Валентин Суббот</a> (ЕР) написал заявление о досрочном сложении полномочий, соответствующий проект постановления опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента."Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Суббота Валентина Владимировича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого Всероссийской политической партией "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", 13 октября 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - говорится в документе.Постановление будет включено в проект порядка работы на вторник, 13 октября.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентин суббот, россия, госдума рф, единая россия, политика