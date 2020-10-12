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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/geyts-1579335745.html
Гейтс назвал единственный способ преодолеть последствия коронавируса
Основатель Microsoft Билл Гейтс предположил в интервью NBC, как человечество полностью преодолеет последствия пандемии COVID-19. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T02:03
2020-10-12T10:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье
microsoft corporation
билл гейтс
общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Основатель Microsoft <a href="http://ria.ru/person_Bill_Gejjts/" target="_blank" data-auto="true">Билл Гейтс</a> предположил в интервью <a href="https://www.nbcnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NBC</a>, как человечество полностью преодолеет последствия пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>.Гейтс считает, что массовая вакцинация позволит прекратить распространение инфекции и покончить с заболеванием в мировом масштабе.Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией в марте 2020 года. По последним данным, число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов. За последние сутки выявили свыше 347 тысяч новых случаев.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579235264.html
А как же Азия?!! Без прививок и лекарств от вируса давно обнулили показатели по вирусу и живут обычной доковидной жизнью!!!
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Для того и был разработан вирус COVID-19, чтобы потом на продаже вакцины получить сверхприбыль...
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье, microsoft corporation, билл гейтс, общество, в мире

Гейтс назвал единственный способ преодолеть последствия коронавируса

02:03 12.10.2020 (обновлено: 10:48 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс предположил в интервью NBC, как человечество полностью преодолеет последствия пандемии COVID-19.

"Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни — получение суперэффективной и доступной вакцины", — сказал он.

Гейтс считает, что массовая вакцинация позволит прекратить распространение инфекции и покончить с заболеванием в мировом масштабе.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией в марте 2020 года. По последним данным, число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов. За последние сутки выявили свыше 347 тысяч новых случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЗдоровьеMicrosoft CorporationБилл ГейтсОбществоВ мире
 
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