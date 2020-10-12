https://ria.ru/20201012/geyts-1579335745.html
Гейтс назвал единственный способ преодолеть последствия коронавируса
Основатель Microsoft Билл Гейтс предположил в интервью NBC, как человечество полностью преодолеет последствия пандемии COVID-19. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T02:03
2020-10-12T02:03
2020-10-12T10:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье
microsoft corporation
билл гейтс
общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Основатель Microsoft <a href="http://ria.ru/person_Bill_Gejjts/" target="_blank" data-auto="true">Билл Гейтс</a> предположил в интервью <a href="https://www.nbcnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NBC</a>, как человечество полностью преодолеет последствия пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>.Гейтс считает, что массовая вакцинация позволит прекратить распространение инфекции и покончить с заболеванием в мировом масштабе.Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией в марте 2020 года. По последним данным, число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов. За последние сутки выявили свыше 347 тысяч новых случаев.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579235264.html
Максим Буланов
А как же Азия?!! Без прививок и лекарств от вируса давно обнулили показатели по вирусу и живут обычной доковидной жизнью!!!
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Кар Паты
Для того и был разработан вирус COVID-19, чтобы потом на продаже вакцины получить сверхприбыль...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье, microsoft corporation, билл гейтс, общество, в мире