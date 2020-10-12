https://ria.ru/20201012/gazeli-1579362893.html

В Астраханской области семь человек пострадали в крупном ДТП с маршруткой

Семь человек получили травмы при столкновении маршрутки с автомобилем дорожной службы в Астраханской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:40

2020-10-12T10:40

2020-10-12T10:45

икрянинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

астраханская область

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Семь человек получили травмы при столкновении маршрутки с автомобилем дорожной службы в <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской области</a>, сообщает ГУМЧС по региону.Авария произошла в понедельник утром на 36-м километре трассы Р-215 "Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала" в <a href="http://ria.ru/location_Ikrjaninskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Икрянинском районе</a>.В пассажирской "Газели" находилось 13 человек, включая водителя. Всего, по предварительной информации, пострадали семь человек. Насколько тяжелые травмы они получили, пока неясно.

https://ria.ru/20201012/dtp-1579334310.html

икрянинский район

астраханская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

икрянинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область, происшествия