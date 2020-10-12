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В Астраханской области семь человек пострадали в крупном ДТП с маршруткой
Семь человек получили травмы при столкновении маршрутки с автомобилем дорожной службы в Астраханской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:40
2020-10-12T10:45
икрянинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астраханская область
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Семь человек получили травмы при столкновении маршрутки с автомобилем дорожной службы в <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской области</a>, сообщает ГУМЧС по региону.Авария произошла в понедельник утром на 36-м километре трассы Р-215 "Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала" в <a href="http://ria.ru/location_Ikrjaninskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Икрянинском районе</a>.В пассажирской "Газели" находилось 13 человек, включая водителя. Всего, по предварительной информации, пострадали семь человек. Насколько тяжелые травмы они получили, пока неясно.
https://ria.ru/20201012/dtp-1579334310.html
икрянинский район
астраханская область
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икрянинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область, происшествия

В Астраханской области семь человек пострадали в крупном ДТП с маршруткой

10:40 12.10.2020 (обновлено: 10:45 12.10.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской областиДТП в Икрянинском районе на ФАД Р-215 "Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала"
ДТП в Икрянинском районе на ФАД Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт – РИА Новости. Семь человек получили травмы при столкновении маршрутки с автомобилем дорожной службы в Астраханской области, сообщает ГУМЧС по региону.
Авария произошла в понедельник утром на 36-м километре трассы Р-215 "Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала" в Икрянинском районе.
"Произошло ДТП с участием частной маршрутной "Газели", следующей по маршруту "поселок Морской - село Мумра", и бортовой "Газели" дорожной службы", - говорится в релизе.
В пассажирской "Газели" находилось 13 человек, включая водителя. Всего, по предварительной информации, пострадали семь человек. Насколько тяжелые травмы они получили, пока неясно.
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Икрянинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Астраханская областьПроисшествия
 
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