Милиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Минске
20:00 12.10.2020 (обновлено: 23:02 12.10.2020)
МИНСК, 12 окт — РИА Новости. Правоохранители в Минске применили слезоточивый газ и светошумовые патроны на несанкционированный акции пенсионеров из-за агрессии протестующих, сообщил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.
В белорусской столице в понедельник днем началась акция протеста, в которой участвовали в основном люди пенсионного возраста. Изначально они собрались на площади Независимости у Дома правительства, откуда двинулись колонной по центральному проспекту — проспекту Независимости. Участники акции периодически выходили на проезжую часть, из-за чего ГАИ было вынуждено частично перекрыть движение и образовались пробки. Конечным пунктом митингующих стала станция метро "Академия наук", откуда они постепенно разошлись.
"Было применение светошумовых патронов из пистолета "Оса" и слезоточивого газа в тот момент, когда граждане начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей", — рассказал Лашкевич.
При этом собеседник агентства уточнил, что агрессия была проявлена как по отношению к правоохранителям, так и к их транспортному средству, которое окружили протестующие. "Поэтому из микроавтобуса был произведен выстрел в воздух светошумовым патроном", — сказал он, отметив, что по этой же причине применялся и газ.
Количество задержанных на несанкционированном массовом мероприятии уточняется, добавил Лашкевич.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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