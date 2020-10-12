https://ria.ru/20201012/gaz-1579479401.html

Милиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Минске

Правоохранители в Минске применили слезоточивый газ и светошумовые патроны на несанкционированный акции пенсионеров из-за агрессии протестующих, сообщил РИА... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T20:00

2020-10-12T20:00

2020-10-12T23:02

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579483006_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_b976b2d99a710ff3cfc78cc370621733.jpg

<strong>МИНСК, 12 окт — РИА Новости.</strong> Правоохранители в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> применили слезоточивый газ и светошумовые патроны на несанкционированный акции пенсионеров из-за агрессии протестующих, сообщил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.В белорусской столице в понедельник днем началась акция протеста, в которой участвовали в основном люди пенсионного возраста. Изначально они собрались на площади Независимости у Дома правительства, откуда двинулись колонной по центральному проспекту — проспекту Независимости. Участники акции периодически выходили на проезжую часть, из-за чего ГАИ было вынуждено частично перекрыть движение и образовались пробки. Конечным пунктом митингующих стала станция метро "Академия наук", откуда они постепенно разошлись.При этом собеседник агентства уточнил, что агрессия была проявлена как по отношению к правоохранителям, так и к их транспортному средству, которое окружили протестующие. "Поэтому из микроавтобуса был произведен выстрел в воздух светошумовым патроном", — сказал он, отметив, что по этой же причине применялся и газ.Количество задержанных на несанкционированном массовом мероприятии уточняется, добавил Лашкевич.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Владимир Ф. Быченков Пенсионерами прикрывались экстремисты, по ним и "упражнялись". 302

Александр Нелиберда Лишить таких пенсионеров пенсий, пускай им Польша с Литвой платят, совсем из ума выжили на старости лет, куда лезут? 281

95

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колонна протестующих на акции в Минске Минск. Колонна протестующих, в основном пенсионеров, прошла по проспекту Независимости от одноименной площади до академии наук. Милиция сообщила, что несколько участников несанкционированной акции задержаны. 2020-10-12T20:00 true PT0M14S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире