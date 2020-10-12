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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201012/gaz-1579479401.html
Милиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Минске
Правоохранители в Минске применили слезоточивый газ и светошумовые патроны на несанкционированный акции пенсионеров из-за агрессии протестующих, сообщил РИА... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T20:00
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протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 12 окт — РИА Новости.</strong> Правоохранители в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> применили слезоточивый газ и светошумовые патроны на несанкционированный акции пенсионеров из-за агрессии протестующих, сообщил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.В белорусской столице в понедельник днем началась акция протеста, в которой участвовали в основном люди пенсионного возраста. Изначально они собрались на площади Независимости у Дома правительства, откуда двинулись колонной по центральному проспекту — проспекту Независимости. Участники акции периодически выходили на проезжую часть, из-за чего ГАИ было вынуждено частично перекрыть движение и образовались пробки. Конечным пунктом митингующих стала станция метро "Академия наук", откуда они постепенно разошлись.При этом собеседник агентства уточнил, что агрессия была проявлена как по отношению к правоохранителям, так и к их транспортному средству, которое окружили протестующие. "Поэтому из микроавтобуса был произведен выстрел в воздух светошумовым патроном", — сказал он, отметив, что по этой же причине применялся и газ.Количество задержанных на несанкционированном массовом мероприятии уточняется, добавил Лашкевич.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
Пенсионерами прикрывались экстремисты, по ним и "упражнялись".
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Лишить таких пенсионеров пенсий, пускай им Польша с Литвой платят, совсем из ума выжили на старости лет, куда лезут?
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минск
белоруссия
РИА Новости
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Новости
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60
Колонна протестующих на акции в Минске
Минск. Колонна протестующих, в основном пенсионеров, прошла по проспекту Независимости от одноименной площади до академии наук. Милиция сообщила, что несколько участников несанкционированной акции задержаны.
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минск, белоруссия, в мире

Милиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Минске

20:00 12.10.2020 (обновлено: 23:02 12.10.2020)
 
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МИНСК, 12 окт — РИА Новости. Правоохранители в Минске применили слезоточивый газ и светошумовые патроны на несанкционированный акции пенсионеров из-за агрессии протестующих, сообщил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.
В белорусской столице в понедельник днем началась акция протеста, в которой участвовали в основном люди пенсионного возраста. Изначально они собрались на площади Независимости у Дома правительства, откуда двинулись колонной по центральному проспекту — проспекту Независимости. Участники акции периодически выходили на проезжую часть, из-за чего ГАИ было вынуждено частично перекрыть движение и образовались пробки. Конечным пунктом митингующих стала станция метро "Академия наук", откуда они постепенно разошлись.
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко на форуме Союза женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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"Было применение светошумовых патронов из пистолета "Оса" и слезоточивого газа в тот момент, когда граждане начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей", — рассказал Лашкевич.

При этом собеседник агентства уточнил, что агрессия была проявлена как по отношению к правоохранителям, так и к их транспортному средству, которое окружили протестующие. "Поэтому из микроавтобуса был произведен выстрел в воздух светошумовым патроном", — сказал он, отметив, что по этой же причине применялся и газ.
Количество задержанных на несанкционированном массовом мероприятии уточняется, добавил Лашкевич.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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