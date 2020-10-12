https://ria.ru/20201012/festival-nauki-1579472371.html

Что ждет посетителей на следующих научных выходных фестиваля NAUKA 0+

Три дня, 2000 мероприятий, 7,5 миллионов участников онлайн, три Нобелевских лауреата, 650 часов популярных лекций по разным научным направлениям, "Атомариум",... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T19:24

2020-10-12T19:24

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Три дня, 2000 мероприятий, 7,5 миллионов участников онлайн, три Нобелевских лауреата, 650 часов популярных лекций по разным научным направлениям, "Атомариум", электронная арфа, цифровой океан от японской компании NAKED в Зарядье, сотни дронов от российских ученых и инженеров Геоскан, лазерный интерферометр для поиска гравитационных волн – в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> завершился первый уикенд юбилейного Всероссийского фестиваля NAUKA 0+, посвященный 75-летию атомной отрасли и "Физике будущего". ЛекторийХедлайнер – американский физик-теоретик и популяризатор науки, <a href="http://ria.ru/person_Mitio_Kaku/" target="_blank" data-auto="true">Митио Каку</a> рассказал всем участникам о том, как физика произведет революцию в обществе, искусственном интеллекте, медицине и нашем понимании вселенной. Фестиваль NAUKA 0+ продолжится на следующих выходных – впереди новые лекции Нобелевских лауреатов Жан Пьера Соважа и Ады Йонат, телемосты с калифорнийской обсерваторией LIGO и другие увлекательные<a href="https://lectorium.festivalnauki.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> онлайн-мероприятия</a>. Мультимедийная церемония открытия фестиваля началась с традиционного выступления ректора МГУ, сопредседателя оргкомитета фестиваля академика <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Sadovnichijj/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Садовничего</a> о вкладе российских ученых в Нобелевскую премию этого года. Она собрала около 100 тысяч просмотров. Лекционную программу NAUKA 0+ открыла лекция астрофизика, научного руководителя орбитальной обсерватории "<a href="http://ria.ru/product_Spektr-RG/" target="_blank" data-auto="true">Спектр-РГ</a>" и главного научного сотрудника ИКИ <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Sjunjaev/" target="_blank" data-auto="true">Рашида Сюняева</a> "Как построить карту вселенной в рентгеновских лучах?". Нобелевские лауреаты по физике Барри Бэриш и Стивен Уайнберг прочитали лекции о микромире и макрокосмосе и об исследовании Вселенной с помощью гравитационных волн и ответили на все волнующие зрителей вопросы. Декан исторического факультета МГУ Лев Белоусов рассказал о происхождении и сущности фашизма – виновника Второй мировой войны. Лекции о коронавирусе прочитали профессор Университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили, а также всемирно известный вирусолог профессор Михаил Букринский. Посетители узнали о том, чем коронавирусная инфекция отличается от ВИЧ, о жизненном цикле коронавирусов, особенностях заболевания COVID-19, иммунном ответе на инфекцию, успехах и проблемах в создании лекарств и вакцин против этого вируса. Профессор Андрей Старинец в доступной форме рассказал о том, как ведет себя ядерная материя в экстремальных условиях, о коллайдере тяжелых ионов NICA, строящегося в <a href="http://ria.ru/location_Dubna/" target="_blank" data-auto="true">Дубне</a>. Александр Щекочихин из <a href="http://ria.ru/location_Oxford/" target="_blank" data-auto="true">Оксфорда</a> объяснил участникам фестиваля "на пальцах", что такое турбулентность, как она препятствует удержанию плазмы, как можно это предотвратить. Цифровое шоуВпервые в России в медиахолле Парка "<a href="http://ria.ru/organization_Zarjade/" target="_blank" data-auto="true">Зарядье</a>" показали цифровое шоу японской компании NAKED, INC. Все выходные посетители смогли посмотреть мультимедийный перформанс в формате 360, созданный специально для фестиваля по мотивам выставки цифрового искусства OCEAN BY NAKED. Анимированный фильм предлагает зрителям на 5 минут окунуться в таинственный мир океана, почувствовать шум воды и прохладу. Вход строго по регистрации с соблюдением всех эпидемиологических мер <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>. Шоу продолжится на следующих выходных 17 и 18 октября. Также зрители фестиваля вышли на связь с Международным научным центром <a href="http://ria.ru/product_ITEHR/" target="_blank" data-auto="true">ITER</a>, в режиме реального времени пообщались с учеными и узнали о последних достижениях в области термоядерного синтеза. Уникальные научно-популярные выставки "Музея науки" прошли в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Поиграть на электронной арфе, рассмотреть интерферометр для поиска гравитационных волн, собрать своего робота, покорить космос, погрузиться в устройство глубоководных телеуправляемых аппаратов, создать свой самолет и космический спутник, рассмотреть вулканический пепел в микроскоп, а также приготовить зубную пасту, посмотреть на себя в 3D, узнать все о физике мозга, процессе искусственного создания органов из собственных тканей клеток человека – это и многое другое было доступно в "Музее науки". Познавательная экспозиция "Атомариум" открыла все тайны физики и дала возможность почувствовать себя настоящим ученым. На большой выставке <a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a> продемонстрировал свои новейшие разработки. Посетители своими глазами смогут увидеть, какова физика будущего и как она меняет нашу жизнь к лучшему.На базе лицея и Парка науки и искусства "Сириус" в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> в рамках фестиваля NAUKA 0+ прошли научно-популярные события – шоу дронов от российских инженеров Геоскан, а также мастер-классы для детей.Простыми словами о науке участникам фестиваля рассказал немецкий ученых Йоахим Хеккер в своем химическом шоу "Наука - это весело!". Почему наш голос в записи кажется чужим? Можно ли слушать музыку с помощью зубной щетки? Можно ли воспроизводить мелодию каплей воды? На эти и многие другие вопросы участники фестиваля искали ответы вместе с Йоахимом Хеккером. Всеми любимое научное шоу доктора Хала из <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> прошло в онлайн-формате. Виртуальный Гипермузей наукиГлавным сюрпризом этого года стал <a href="https://museum.festivalnauki.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Виртуальный Гипермузей науки</a> - попытка найти новый формат для научного музея в пандемию, когда дистанционные экспозиции оказались особенно востребованы. Экспонаты и залы соединены кросс-ссылками, по которым можно моментально попасть из одной области науки в другую или посмотреть на тот же объект в другом контексте.Также одна из площадок фестиваля для проведения виртуальных лабораторных работ Лабораториум, где посетители смогли самостоятельно выполнить эксперименты разного уровня сложности по физике, биологии, математике в удобном онлайн-формате.Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+ – крупнейший просветительский проект в области популяризации науки в мире - реализуется ежегодно с октября по ноябрь в 80 регионах нашей страны на более чем 400 площадках. Центральные события Всероссийского Фестиваля пройдут в Москве 9–11 и 17–18 октября.В этом году фестиваль отмечает 15-летний юбилей и проходит в новом онлайн-формате. Главная тема – "Физика будущего". В программе – свыше 10 000 мероприятий: лекции Нобелевских лауреатов, ведущий российский ученых и популяризаторов науки, вебинары и мастер-классы, виртуальные лабораторные, увлекательные научные шоу, дискуссии о будущем человечества, показы научных фильмов, соревнования роботов, научные бои Science Slam, квизы и квесты, а также первый Виртуальный гипермузей науки. Участие в мероприятиях бесплатное. Требуется обязательная регистрация.Решением Оргкомитета Всероссийского Фестиваля NAUKA 0+ статус Центральной региональной площадки (ЦРП) Фестиваля в 2020 году присвоен <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской области</a>, <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоку</a>, <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутску</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярску</a>, <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирску</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tambov/" target="_blank" data-auto="true">Тамбову</a> и <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a>.Первый в России Фестиваль науки был проведен в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">МГУ имени М.В. Ломоносова</a> в 2006 году по инициативе ректора МГУ академика Виктора Антоновича Садовничего. За три дня мероприятие посетили более 20 000 человек. Успех первого отечественного Фестиваля науки, а также популярность подобных фестивалей в других странах продемонстрировали необходимость в ежегодной организации таких мероприятий. С 2007 года Фестиваль науки стал общегородским мероприятием и ежегодно проводится при финансовой и организационно-технической поддержке Правительства Москвы. В 2011 году получил статус Всероссийского и проводится под эгидой Минобрнауки РФ.

https://na.ria.ru/20201007/sadovnichiy-1578601089.html

https://ria.ru/20200619/1573177022.html

https://ria.ru/20190425/1553056485.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

химия, спектр-рг, физика, итэр, оксфорд