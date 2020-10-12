Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201012/egipet-1579451990.html
В Египте на берегу обнаружили 11 мертвых дельфинов
Одиннадцать мертвых дельфинов выбросило на берег Красного моря в Марса-Аламе, сообщает Egypt Independent. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:47
2020-10-12T17:47
дикие животные
туризм
туризм
туристы
красное море
новости - туризм
хургада
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152495/11/1524951103_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_32a08db72102d2129cee7f328cba9824.jpg
<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. </strong>Одиннадцать мертвых дельфинов выбросило на берег Красного моря в Марса-Аламе, <a href="https://egyptindependent.com/11-different-sized-glass-mouth-dolphins-were-discovered-dead-in-red-seas-marsa-allam-beach/" target="_blank">сообщает</a> Egypt Independent.Среди них было семь самок, один самец и три детеныша. По данным источников, морские млекопитающие были найдены в районе полосатых коралловых рифов, которые простираются примерно на пять километров от берега в направлении открытой воды.Эксперты исключают влияние человека на гибель этих животных. Предполагается, что дельфины оказались на мелководье в поисках пищи и не смогли вернуться на глубину из-за отлива.Экологам сообщили об инциденте. Все трупы были захоронены, а отчет подан в министерство окружающей среды Египта.Ассоциация охраны окружающей среды и охраны природы Хургады ранее сообщила об обнаружении мертвого дюгоня, редкого и находящегося под угрозой исчезновения морского животного, на пляже города Марса-Алам. Он умер после того, как получил рваную рану головы от гребного винта лодки.
https://ria.ru/20201005/zhivotnye-1578253861.html
красное море
хургада
египет
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152495/11/1524951103_127:0:911:588_1400x0_80_0_0_909cc85f3ae2aabc3c1c338781028625.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дикие животные, туризм, туристы, красное море, новости - туризм, хургада, египет

В Египте на берегу обнаружили 11 мертвых дельфинов

17:47 12.10.2020
 
© Depositphotos / vitaliy_sokolДва дельфина
Два дельфина - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Depositphotos / vitaliy_sokol
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Одиннадцать мертвых дельфинов выбросило на берег Красного моря в Марса-Аламе, сообщает Egypt Independent.
Среди них было семь самок, один самец и три детеныша. По данным источников, морские млекопитающие были найдены в районе полосатых коралловых рифов, которые простираются примерно на пять километров от берега в направлении открытой воды.
Эксперты исключают влияние человека на гибель этих животных. Предполагается, что дельфины оказались на мелководье в поисках пищи и не смогли вернуться на глубину из-за отлива.
Экологам сообщили об инциденте. Все трупы были захоронены, а отчет подан в министерство окружающей среды Египта.
Ассоциация охраны окружающей среды и охраны природы Хургады ранее сообщила об обнаружении мертвого дюгоня, редкого и находящегося под угрозой исчезновения морского животного, на пляже города Марса-Алам. Он умер после того, как получил рваную рану головы от гребного винта лодки.
Дельфин - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 19:12Туризм
Во Франции хотят запретить держать диких животных в цирках и дельфинариях
 
ТуризмДикие животныеТуризмтуристыКрасное мореНовости - ТуризмХургадаЕгипет
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
22:39В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления
Лента новостейМолния