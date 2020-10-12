https://ria.ru/20201012/egipet-1579451990.html
В Египте на берегу обнаружили 11 мертвых дельфинов
Одиннадцать мертвых дельфинов выбросило на берег Красного моря в Марса-Аламе, сообщает Egypt Independent. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:47
2020-10-12T17:47
2020-10-12T17:47
дикие животные
туризм
туризм
туристы
красное море
новости - туризм
хургада
египет
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. </strong>Одиннадцать мертвых дельфинов выбросило на берег Красного моря в Марса-Аламе, <a href="https://egyptindependent.com/11-different-sized-glass-mouth-dolphins-were-discovered-dead-in-red-seas-marsa-allam-beach/" target="_blank">сообщает</a> Egypt Independent.Среди них было семь самок, один самец и три детеныша. По данным источников, морские млекопитающие были найдены в районе полосатых коралловых рифов, которые простираются примерно на пять километров от берега в направлении открытой воды.Эксперты исключают влияние человека на гибель этих животных. Предполагается, что дельфины оказались на мелководье в поисках пищи и не смогли вернуться на глубину из-за отлива.Экологам сообщили об инциденте. Все трупы были захоронены, а отчет подан в министерство окружающей среды Египта.Ассоциация охраны окружающей среды и охраны природы Хургады ранее сообщила об обнаружении мертвого дюгоня, редкого и находящегося под угрозой исчезновения морского животного, на пляже города Марса-Алам. Он умер после того, как получил рваную рану головы от гребного винта лодки.
https://ria.ru/20201005/zhivotnye-1578253861.html
красное море
хургада
египет
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дикие животные, туризм, туристы, красное море, новости - туризм, хургада, египет
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.
Одиннадцать мертвых дельфинов выбросило на берег Красного моря в Марса-Аламе, сообщает
Egypt Independent.
Среди них было семь самок, один самец и три детеныша. По данным источников, морские млекопитающие были найдены в районе полосатых коралловых рифов, которые простираются примерно на пять километров от берега в направлении открытой воды.
Эксперты исключают влияние человека на гибель этих животных. Предполагается, что дельфины оказались на мелководье в поисках пищи и не смогли вернуться на глубину из-за отлива.
Экологам сообщили об инциденте. Все трупы были захоронены, а отчет подан в министерство окружающей среды Египта.
Ассоциация охраны окружающей среды и охраны природы Хургады ранее сообщила об обнаружении мертвого дюгоня, редкого и находящегося под угрозой исчезновения морского животного, на пляже города Марса-Алам. Он умер после того, как получил рваную рану головы от гребного винта лодки.