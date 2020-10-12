Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201012/efremov-1579401519.html
Стали известны любимые занятия Ефремова в СИЗО
Находящийся в СИЗО Михаил Ефремов проводит время за игрой в настольный теннис и переписывается с поклонниками. Об этом сообщает 360tv.ru. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:34
2020-10-12T13:34
шоубиз
михаил ефремов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577559875_0:0:2468:1389_1400x0_80_0_0_9418e76ad64100abe5a3785d262630cb.jpg
<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости</strong>. Находящийся в СИЗО <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаил Ефремов</a> проводит время за игрой в настольный теннис и переписывается с поклонниками. Об этом <a href="https://360tv.ru/news/znamenitosti/efremov-uvleksja-nastolnym-tennisom-v-sizo/" target="_blank">сообщает</a> 360tv.ru.Родные осужденного за смертельное ДТП Ефремова передали ему в изолятор ракетки, рассказал порталу "360" правозащитник Иван Мельников.Зато артист охотно читает письма поклонников, которые приходят в огромном количестве, и отвечает на них.8 сентября Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима за ДТП, повлекшее смерть человека. Адвокаты актера уже подали апелляционные жалобы, Мосгорсуд их рассмотрит 20 октября.
https://ria.ru/20201011/okhlobystin-1579265637.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577559875_0:0:2468:1851_1400x0_80_0_0_43c37949f9d68225aed52476d10757a8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил ефремов

Стали известны любимые занятия Ефремова в СИЗО

13:34 12.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Находящийся в СИЗО Михаил Ефремов проводит время за игрой в настольный теннис и переписывается с поклонниками. Об этом сообщает 360tv.ru.
Родные осужденного за смертельное ДТП Ефремова передали ему в изолятор ракетки, рассказал порталу "360" правозащитник Иван Мельников.
"В спортзале №5 есть стол для пинг-понга, а также другие тренажеры. В силу состояния здоровья заниматься другим спортом вряд ли для Ефремова представляется возможным", - отметил Мельников.
Зато артист охотно читает письма поклонников, которые приходят в огромном количестве, и отвечает на них.
8 сентября Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима за ДТП, повлекшее смерть человека. Адвокаты актера уже подали апелляционные жалобы, Мосгорсуд их рассмотрит 20 октября.
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 12:31Шоубиз
Охлобыстин признался, почему продолжает общаться с Ефремовым
 
Обсудить2
ШоубизМихаил Ефремов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
22:39В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления
Лента новостейМолния