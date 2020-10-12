https://ria.ru/20201012/efremov-1579401519.html
Стали известны любимые занятия Ефремова в СИЗО
Находящийся в СИЗО Михаил Ефремов проводит время за игрой в настольный теннис и переписывается с поклонниками. Об этом сообщает 360tv.ru. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:34
2020-10-12T13:34
2020-10-12T13:34
шоубиз
михаил ефремов
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости</strong>. Находящийся в СИЗО <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаил Ефремов</a> проводит время за игрой в настольный теннис и переписывается с поклонниками. Об этом <a href="https://360tv.ru/news/znamenitosti/efremov-uvleksja-nastolnym-tennisom-v-sizo/" target="_blank">сообщает</a> 360tv.ru.Родные осужденного за смертельное ДТП Ефремова передали ему в изолятор ракетки, рассказал порталу "360" правозащитник Иван Мельников.Зато артист охотно читает письма поклонников, которые приходят в огромном количестве, и отвечает на них.8 сентября Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима за ДТП, повлекшее смерть человека. Адвокаты актера уже подали апелляционные жалобы, Мосгорсуд их рассмотрит 20 октября.
https://ria.ru/20201011/okhlobystin-1579265637.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил ефремов
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости
. Находящийся в СИЗО Михаил Ефремов
проводит время за игрой в настольный теннис и переписывается с поклонниками. Об этом сообщает
360tv.ru.
Родные осужденного за смертельное ДТП Ефремова передали ему в изолятор ракетки, рассказал порталу "360" правозащитник Иван Мельников.
"В спортзале №5 есть стол для пинг-понга, а также другие тренажеры. В силу состояния здоровья заниматься другим спортом вряд ли для Ефремова представляется возможным", - отметил Мельников.
Зато артист охотно читает письма поклонников, которые приходят в огромном количестве, и отвечает на них.
8 сентября Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима за ДТП, повлекшее смерть человека. Адвокаты актера уже подали апелляционные жалобы, Мосгорсуд их рассмотрит 20 октября.