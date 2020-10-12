https://ria.ru/20201012/eda-1579340397.html
Названы восемь продуктов, ускоряющих старение
Турецкое издание Sabah составило список продуктов, которые ускоряют старение организма. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T06:54
2020-10-12T06:54
2020-10-12T08:59
здоровье
еда
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Турецкое издание <a href="https://www.sabah.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sabah</a> составило список продуктов, которые ускоряют старение организма.Потребление сахара, утверждают авторы материала, может привести к повреждению липидов и белков в организме, что приводит к появлению морщин и потере упругости кожи.Фастфуд, жареная жирная пища, маргарин и консервы содержат трансжиры, которые увеличивают риск развития сердечных заболеваний и вредят кровеносным сосудам. Кроме того, они замедляют кровоток в коже.Кофе, продукты из переработанного мяса, включая колбасу и сосиски, а также соль вызывают обезвоживание организма, при котором происходит старение кожи.Потребление жареного картофеля приводит к повреждению клеток кожи. Кроме того, этот корнеплод содержит большое количество сахара.Пряная пища влияет на кровеносную систему. Она расширяет сосуды, что приводит к возрастным изменениям кожи. Также ее старит потребление приготовленного на углях мяса. <strong>Полный текст статьи читайте на <a href="https://inosmi.ru/social/20201011/248294228.html" target="_blank">сайте ИноСМИ>> </a></strong>
https://ria.ru/20201010/myshtsy-1579182314.html
https://rsport.ria.ru/20201012/kefir-1579331778.html
https://ria.ru/20200927/dieta-1577827816.html
В П
Судя по подобным статьям ..питаться надо святым духом.
217
Surfer V
То есть самая полезная пища - это "с чередою лебеда", как пела А. Пугачёва в песне " Мал-помалу".
164
48
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, еда, общество
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Турецкое издание Sabah
составило список продуктов, которые ускоряют старение организма.
Потребление сахара, утверждают авторы материала, может привести к повреждению липидов и белков в организме, что приводит к появлению морщин и потере упругости кожи.
Фастфуд, жареная жирная пища, маргарин и консервы содержат трансжиры, которые увеличивают риск развития сердечных заболеваний и вредят кровеносным сосудам. Кроме того, они замедляют кровоток в коже.
Кофе, продукты из переработанного мяса, включая колбасу и сосиски, а также соль вызывают обезвоживание организма, при котором происходит старение кожи.
Потребление жареного картофеля приводит к повреждению клеток кожи. Кроме того, этот корнеплод содержит большое количество сахара.
Пряная пища влияет на кровеносную систему. Она расширяет сосуды, что приводит к возрастным изменениям кожи.
Также ее старит потребление приготовленного на углях мяса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>