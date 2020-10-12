Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201012/dtp-1579385230.html
В Саратове три человека пострадали в ДТП с бетономешалкой
Маршрутный микроавтобус и бетономешалка "КамАЗ" столкнулись в понедельник в Саратове, в результате госпитализированы три пассажира маршрутки, сообщили... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:21
2020-10-12T15:42
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579427999_0:221:1600:1121_1400x0_80_0_0_bf5e1c6bf9230f9347b09d1758afd210.jpg
<strong>САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Маршрутный микроавтобус и бетономешалка "КамАЗ" столкнулись в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратове</a>, в результате госпитализированы три пассажира маршрутки, сообщили журналистам в ГИБДД.По данным пресс-службы городского отдела ГИБДД, около 10:30 (9:30 мск) у дома 37А по Московскому шоссе столкнулись маршрутный микроавтобус и "КамАЗ", в результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки.На фото, предоставленном пресс-службой городского отдела ГИБДД, запечатлено, что попавший в ДТП "КамАЗ" является бетономешалкой.В ведомстве уточнили, что детей среди пострадавших нет, госпитализированы две женщины 62 и 59 лет и мужчина 34 лет.
https://ria.ru/20201012/dtp-1579378669.html
саратов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579427999_0:0:1600:1200_1400x0_80_0_0_3caae5c0f84c5c70221489de42c99ad2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саратов, происшествия

В Саратове три человека пострадали в ДТП с бетономешалкой

12:21 12.10.2020 (обновлено: 15:42 12.10.2020)
 
© Фото : Пресс-служба УМВД России по Саратовской области ДТП с бетономешалкой в Саратове
ДТП с бетономешалкой в Саратове - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : Пресс-служба УМВД России по Саратовской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус и бетономешалка "КамАЗ" столкнулись в понедельник в Саратове, в результате госпитализированы три пассажира маршрутки, сообщили журналистам в ГИБДД.
По данным пресс-службы городского отдела ГИБДД, около 10:30 (9:30 мск) у дома 37А по Московскому шоссе столкнулись маршрутный микроавтобус и "КамАЗ", в результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки.
© Фото : Пресс-служба УМВД России по Саратовской области ДТП с бетономешалкой в Саратове
ДТП с бетономешалкой в Саратове - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : Пресс-служба УМВД России по Саратовской области
ДТП с бетономешалкой в Саратове
"Трое пассажиров с маршрутки госпитализированы, данные уточняются", - уточнили журналистам в пресс-службе областного управления ведомства.
На фото, предоставленном пресс-службой городского отдела ГИБДД, запечатлено, что попавший в ДТП "КамАЗ" является бетономешалкой.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 11:47
В Марий Эл трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
В ведомстве уточнили, что детей среди пострадавших нет, госпитализированы две женщины 62 и 59 лет и мужчина 34 лет.
 
Обсудить0
СаратовПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
22:39В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления
Лента новостейМолния