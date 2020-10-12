https://ria.ru/20201012/dtp-1579385230.html

В Саратове три человека пострадали в ДТП с бетономешалкой

Маршрутный микроавтобус и бетономешалка "КамАЗ" столкнулись в понедельник в Саратове, в результате госпитализированы три пассажира маршрутки, сообщили... РИА Новости, 12.10.2020

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саратов

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Маршрутный микроавтобус и бетономешалка "КамАЗ" столкнулись в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратове</a>, в результате госпитализированы три пассажира маршрутки, сообщили журналистам в ГИБДД.По данным пресс-службы городского отдела ГИБДД, около 10:30 (9:30 мск) у дома 37А по Московскому шоссе столкнулись маршрутный микроавтобус и "КамАЗ", в результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки.На фото, предоставленном пресс-службой городского отдела ГИБДД, запечатлено, что попавший в ДТП "КамАЗ" является бетономешалкой.В ведомстве уточнили, что детей среди пострадавших нет, госпитализированы две женщины 62 и 59 лет и мужчина 34 лет.

https://ria.ru/20201012/dtp-1579378669.html

саратов

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, происшествия