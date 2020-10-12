https://ria.ru/20201012/dtp-1579368964.html

В Астраханской области рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии после столкновения маршрутки с автомобилем дорожной службы на трассе в Икрянинском районе Астраханской области,... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T11:09

2020-10-12T11:09

2020-10-12T11:09

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

астрахань

икрянинский район

астраханская область

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии после столкновения маршрутки с автомобилем дорожной службы на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Ikrjaninskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Икрянинском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской области</a>, сообщает ГУМЧС России по региону.Авария произошла в понедельник утром на 36 километре трассы Р-215 "Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала". Столкнулись маршрутка "п. Морской - с. Мумра" и бортовая "Газель" дорожной службы. Пострадали семь человек."Мужчина и женщина находятся в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие с легкими травмами различной степени", - говорится в сообщении. По данным областного <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, среди пострадавших есть двое детей – 5 и 10 лет.Двое пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, доставлены в больницу имени Кирова в <a href="http://ria.ru/location_Astrakhan/" target="_blank" data-auto="true">Астрахань</a>, остальные пострадавшие - в Икрянинскую районную больницу.На месте работают 14 спасателей и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20201011/dtp-1579322801.html

астрахань

икрянинский район

астраханская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, икрянинский район, астраханская область, происшествия