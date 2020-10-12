https://ria.ru/20201012/dtp-1579334310.html
Опубликовано видео смертельного ДТП со скорой в центре Москвы
Пятый канал опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент аварии с участием пяти автомобилей на седьмом километре Кутузовского проспекта в Москве. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T01:10
2020-10-12T01:10
2020-10-12T01:10
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
управление гибдд по г. москве
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong><a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a> опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент аварии с участием пяти автомобилей на седьмом километре Кутузовского проспекта в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Ранее в пресс-службе столичного главка <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД</a> рассказали, что в ДТП, произошедшем вечером в воскресенье, по предварительным данным, погиб один человек, пострадали трое.На кадрах видно, как легковой автомобиль "БМВ" на большой скорости пересекает справа налево несколько рядов, выезжает на резервную полосу движения и врезается в машину скорой помощи с включенными проблесковыми маячками, двигающейся во встречном направлении.Как <a href="https://twitter.com/gibdd77" target="_blank" rel="nofollow noopener">уточнили</a> в <a href="https://ria.ru/organization_Upravlenie_GIBDD_po_g_Moskve/" target="_blank">Госавтоинспекции</a> Москвы, после удара транспортные средства откинуло на проезжую часть, где они столкнулись еще с тремя авто. Водитель иномарки скончался от полученных травм.
https://ria.ru/20201011/dtp-1579240607.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, управление гибдд по г. москве, москва, происшествия