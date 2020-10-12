https://ria.ru/20201012/dron-1579337458.html

В России к 2023 году появится дрон для эвакуации потерявшихся людей

Тяжёлый беспилотник вертикального взлёта разработки российского ОКБ "Авиарешения", изначально позиционировавшийся как дрон для перевозки грузов и опрыскивания... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T03:15

2020-10-12T03:15

2020-10-12T07:54

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москва

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт- РИА Новости.</strong> Тяжёлый <a href="https://ria.ru/keyword_bespilotniki" target="_blank">беспилотник </a>вертикального взлёта разработки российского ОКБ "Авиарешения", изначально позиционировавшийся как дрон для перевозки грузов и опрыскивания земель, сможет применяться при спасении людей через систему спутниковой навигации, данная версия беспилотника будет готова к 2023 году, заявил РИА Новости гендиректор компании Дмитрий Арсентьев.Арсентьев пояснил, что для поиска людей уже активно используются малые дроны, но после того как человек находится, к нему отправляют экспедицию, которая может добираться до него от несколько часов до нескольких суток.Новый дрон будет оборудован специальным креплением, способным поднять в воздух и перевезти человека весом до 200 килограмм. Единственным ограничением пока остается состояние здоровья. Если эвакуируемый ранен или ограничен в движении, то ему потребуется врач. Однако даже в этом случае платформа сможет перенаправить в местонахождения пропавшего человека специалиста скорой помощи. В случае если помощь может быть оказана на месте, эвакуация будет происходить совместно с доктором."В подобных ситуациях новая платформа является более эффективным средством, чем традиционные инструменты — вертолеты или наземные поисковые операции. Несмотря на относительно крупные размеры, взлет не требует особых условий - ему не нужна взлетная полоса, а для посадки нужна только небольшая площадка. Также дрон способен зависнуть на безопасном расстоянии от земли. Кроме того, благодаря особой конструкции БЛА, аппарат удается посадить безопасно и точно, погрешность составляет всего 30 сантиметров. Это важно, когда дело касается спасения человеческих жизней", - рассказал собеседник агентства.Ранее Арсентьев сообщал РИА Новости, что дрон разработки "Авиарешений" можно применять в задачах логистики и почтовой доставки в российской глубинке, для работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах, а также при доставке товаров первой необходимости и других грузов в российские отдаленные деревни. С экономической точки зрения беспилотник даст возможность снизить логистическую наценку более чем на треть.

https://ria.ru/20200811/1575616811.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, технологии, общество