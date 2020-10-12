https://ria.ru/20201012/don-karlos-1579019180.html

Нетребко и Абдразаков выступят в опере "Дон Карлос" на сцене Мариинки

Опера "Дон Карлос" с участием Анны Нетребко, Ильдара Абдразакова, Юсифа Эйвазова, Екатерины Семенчук и Михаила Петренко пройдет 29 октября и 1 ноября на сцене... РИА Новости, 12.10.2020

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2020-10-12T04:11

2020-10-12T04:19

культура

театр

опера

новости культуры

ильдар абдразаков

большой театр

мариинский театр

анна нетребко

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Опера "Дон Карлос" с участием Анны Нетребко, Ильдара Абдразакова, Юсифа Эйвазова, Екатерины Семенчук и Михаила Петренко пройдет 29 октября и 1 ноября на сцене Мариинского театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мариинки."Каждый из звездных артистов уже пел в знаменитой вердиевской опере, но постановка Джорджо Барберио Корсетти впервые соберет их вместе на сцене Мариинского театра. Здесь "Дон Карлос" идет в четырехактной версии в виде костюмного спектакля в благородных, сумрачных тонах, воссоздающих дух Испании XVI века", - говорится в сообщении.В образе Елизаветы Валуа Нетребко предстанет перед публикой Мариинского театра впервые. В июне певица дебютировала в этой партии на открытии оперного театра в Дрездене (в концертной версии вместе с Эйвазовым). В сентябре состоялось выступление в Большом театре, где они выступили вместе с Ильдаром Абдразаковым.Роль испанского короля Филиппа – одна из лучших и признанных работ Абдразакова. В ней он выходил на сцены Парижской оперы, Ковент-гарден, Баварской государственной оперы, туринского театра Реджо и пел в Мариинском театре.В спектакле петербургского "Дон Карлоса" звездный состав дополнят ведущие солисты оперной труппы театра – Екатерина Семенчук и Михаил Петренко.Билеты будут доступны на сайте театра в ближайшее время.

https://ria.ru/20200226/1565161566.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, опера, новости культуры, ильдар абдразаков, большой театр, мариинский театр, анна нетребко