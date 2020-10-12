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https://ria.ru/20201012/don-karlos-1579019180.html
Нетребко и Абдразаков выступят в опере "Дон Карлос" на сцене Мариинки
Опера "Дон Карлос" с участием Анны Нетребко, Ильдара Абдразакова, Юсифа Эйвазова, Екатерины Семенчук и Михаила Петренко пройдет 29 октября и 1 ноября на сцене... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T04:11
2020-10-12T04:19
культура
театр
опера
новости культуры
ильдар абдразаков
большой театр
мариинский театр
анна нетребко
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Опера "Дон Карлос" с участием Анны Нетребко, Ильдара Абдразакова, Юсифа Эйвазова, Екатерины Семенчук и Михаила Петренко пройдет 29 октября и 1 ноября на сцене Мариинского театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мариинки."Каждый из звездных артистов уже пел в знаменитой вердиевской опере, но постановка Джорджо Барберио Корсетти впервые соберет их вместе на сцене Мариинского театра. Здесь "Дон Карлос" идет в четырехактной версии в виде костюмного спектакля в благородных, сумрачных тонах, воссоздающих дух Испании XVI века", - говорится в сообщении.В образе Елизаветы Валуа Нетребко предстанет перед публикой Мариинского театра впервые. В июне певица дебютировала в этой партии на открытии оперного театра в Дрездене (в концертной версии вместе с Эйвазовым). В сентябре состоялось выступление в Большом театре, где они выступили вместе с Ильдаром Абдразаковым.Роль испанского короля Филиппа – одна из лучших и признанных работ Абдразакова. В ней он выходил на сцены Парижской оперы, Ковент-гарден, Баварской государственной оперы, туринского театра Реджо и пел в Мариинском театре.В спектакле петербургского "Дон Карлоса" звездный состав дополнят ведущие солисты оперной труппы театра – Екатерина Семенчук и Михаил Петренко.Билеты будут доступны на сайте театра в ближайшее время.
https://ria.ru/20200226/1565161566.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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театр, опера, новости культуры, ильдар абдразаков, большой театр, мариинский театр, анна нетребко

Нетребко и Абдразаков выступят в опере "Дон Карлос" на сцене Мариинки

04:11 12.10.2020 (обновлено: 04:19 12.10.2020)
 
© Фото : Большой театр / Дамир ЮсуповАнна Нетребко и Ильдар Абдразаков в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре
Анна Нетребко и Ильдар Абдразаков в сцене из оперы Джузеппе Верди Дон Карлос в Большом театре - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Опера "Дон Карлос" с участием Анны Нетребко, Ильдара Абдразакова, Юсифа Эйвазова, Екатерины Семенчук и Михаила Петренко пройдет 29 октября и 1 ноября на сцене Мариинского театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мариинки.
"Каждый из звездных артистов уже пел в знаменитой вердиевской опере, но постановка Джорджо Барберио Корсетти впервые соберет их вместе на сцене Мариинского театра. Здесь "Дон Карлос" идет в четырехактной версии в виде костюмного спектакля в благородных, сумрачных тонах, воссоздающих дух Испании XVI века", - говорится в сообщении.
© Большой театр / Дамир ЮсуповАнна Нетребко в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре
Анна Нетребко в сцене из оперы Джузеппе Верди Дон Карлос в Большом театре - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Большой театр / Дамир Юсупов
Анна Нетребко в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре
В образе Елизаветы Валуа Нетребко предстанет перед публикой Мариинского театра впервые. В июне певица дебютировала в этой партии на открытии оперного театра в Дрездене (в концертной версии вместе с Эйвазовым). В сентябре состоялось выступление в Большом театре, где они выступили вместе с Ильдаром Абдразаковым.
Роль испанского короля Филиппа – одна из лучших и признанных работ Абдразакова. В ней он выходил на сцены Парижской оперы, Ковент-гарден, Баварской государственной оперы, туринского театра Реджо и пел в Мариинском театре.
В спектакле петербургского "Дон Карлоса" звездный состав дополнят ведущие солисты оперной труппы театра – Екатерина Семенчук и Михаил Петренко.
Билеты будут доступны на сайте театра в ближайшее время.
Народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Ильдар Абдразаков - РИА Новости, 1920, 26.02.2020
26 февраля, 08:00Культура
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КультураТеатрОпераНовости культурыИльдар АбдразаковБольшой театрМариинский театрАнна Нетребко
 
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