https://ria.ru/20201012/diagnostika-1579072516.html
Быстрее и точнее: в Прикамье проводят диагностику рака в цифровом формате
В Прикамье жители смогут проходить диагностику онкологии без поездки в Пермь. Это стало возможно благодаря пилотному проекту, в рамках которого можно провести... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T08:00
2020-10-12T08:00
2020-10-12T11:21
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>В Прикамье жители смогут проходить диагностику онкологии без поездки в Пермь. Это стало возможно благодаря пилотному проекту, в рамках которого можно провести диагностику рака в цифровом формате. Новое программное обеспечение позволит сократить сроки постановки точного диагноза и снизить процент ошибок, сообщается на официальном портале губернатора и правительства Пермского края.Уточняется, что с помощью специального оборудования программа позволяет отсканировать исследуемый материал. Затем результат в виде изображения клеточной структуры направляют врачам краевой столицы. Пермские специалисты, в свою очередь, могут подключить к диагностике экспертов со всей России и мира.При этом система хранит все данные о пациентах, что помогает создавать полные и правильные заключения, а также максимально отслеживать динамику заболевания каждого человека."Очень важно быстро поставить диагноз по результатам анализа взятого фрагмента опухоли. Современные технологии позволяют при помощи сканирующего микроскопа оцифровать готовый результат исследования, полученный при лабораторном исследовании кусочка ткани, и в рамках единого цифрового контура передать эти сканы в Пермский краевой онкоцентр или детский онкологический центр", — отметил главный врач краевого онкологического диспансера Максим Мезенцев.Кроме того, в новой системе есть обучающая часть. Врачи Пермского края смогут посмотреть, какие случаи конкретного вида рака встречались в мировой практике, провести анализ течения заболеваний или изучить опыт коллег.По словам и. о. министра здравоохранения региона Оксаны Мелеховой, выявляемость злокачественных новообразований в Пермском крае растет."В этом вопросе принципиально важно максимально быстро назначать пациентам правильное лечение. Именно это позволяет спасти жизни большого количества людей. В рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" формируется тотальная настороженность к онкологическим заболеваниям в первичном звене", — отметила Мелехова.Для повышения онконастороженности в регионе создаются центры амбулаторно-онкологической помощи. Первый открылся в ноябре 2019 года в Березниках. С 1 июня 2020 года функционируют еще три подобных центра.
https://ria.ru/20200831/mikroskop-1576403452.html
https://ria.ru/20200825/rak-1576278872.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хорошие новости, пермь, пермский край
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Прикамье жители смогут проходить диагностику онкологии без поездки в Пермь. Это стало возможно благодаря пилотному проекту, в рамках которого можно провести диагностику рака в цифровом формате. Новое программное обеспечение позволит сократить сроки постановки точного диагноза и снизить процент ошибок, сообщается на официальном портале губернатора и правительства Пермского края.
Уточняется, что с помощью специального оборудования программа позволяет отсканировать исследуемый материал. Затем результат в виде изображения клеточной структуры направляют врачам краевой столицы. Пермские специалисты, в свою очередь, могут подключить к диагностике экспертов со всей России и мира.
При этом система хранит все данные о пациентах, что помогает создавать полные и правильные заключения, а также максимально отслеживать динамику заболевания каждого человека.
"Очень важно быстро поставить диагноз по результатам анализа взятого фрагмента опухоли. Современные технологии позволяют при помощи сканирующего микроскопа оцифровать готовый результат исследования, полученный при лабораторном исследовании кусочка ткани, и в рамках единого цифрового контура передать эти сканы в Пермский краевой онкоцентр или детский онкологический центр", — отметил главный врач краевого онкологического диспансера Максим Мезенцев.
Кроме того, в новой системе есть обучающая часть. Врачи Пермского края смогут посмотреть, какие случаи конкретного вида рака встречались в мировой практике, провести анализ течения заболеваний или изучить опыт коллег.
По словам и. о. министра здравоохранения региона Оксаны Мелеховой, выявляемость злокачественных новообразований в Пермском крае растет.
"В этом вопросе принципиально важно максимально быстро назначать пациентам правильное лечение. Именно это позволяет спасти жизни большого количества людей. В рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" формируется тотальная настороженность к онкологическим заболеваниям в первичном звене", — отметила Мелехова.
Для повышения онконастороженности в регионе создаются центры амбулаторно-онкологической помощи. Первый открылся в ноябре 2019 года в Березниках. С 1 июня 2020 года функционируют еще три подобных центра.