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https://ria.ru/20201012/diagnostika-1579072516.html
Быстрее и точнее: в Прикамье проводят диагностику рака в цифровом формате
В Прикамье жители смогут проходить диагностику онкологии без поездки в Пермь. Это стало возможно благодаря пилотному проекту, в рамках которого можно провести... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T08:00
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>В Прикамье жители смогут проходить диагностику онкологии без поездки в Пермь. Это стало возможно благодаря пилотному проекту, в рамках которого можно провести диагностику рака в цифровом формате. Новое программное обеспечение позволит сократить сроки постановки точного диагноза и снизить процент ошибок, сообщается на официальном портале губернатора и правительства Пермского края.Уточняется, что с помощью специального оборудования программа позволяет отсканировать исследуемый материал. Затем результат в виде изображения клеточной структуры направляют врачам краевой столицы.​ Пермские специалисты, в свою очередь, могут подключить к диагностике экспертов со всей России и мира.При этом система хранит все данные о пациентах, что помогает создавать полные и правильные заключения, а также максимально отслеживать динамику заболевания каждого человека.​​"Очень важно быстро поставить диагноз по результатам анализа взятого фрагмента опухоли. Современные технологии позволяют при помощи сканирующего микроскопа оцифровать готовый результат исследования, полученный при лабораторном исследовании кусочка ткани, и в рамках единого цифрового контура передать эти сканы в Пермский краевой онкоцентр или детский онкологический центр", — отметил главный врач краевого онкологического диспансера Максим Мезенцев.Кроме того, в новой системе есть обучающая часть. Врачи Пермского края смогут посмотреть, какие случаи конкретного вида рака встречались в мировой практике, провести анализ течения заболеваний или изучить опыт коллег.По словам и. о. министра здравоохранения​ региона Оксаны Мелеховой, выявляемость злокачественных новообразований в Пермском крае растет."В этом вопросе принципиально важно максимально быстро назначать пациентам правильное лечение. Именно это позволяет спасти жизни большого количества людей. В рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" формируется тотальная настороженность к онкологическим заболеваниям в первичном звене", — отметила Мелехова.Для повышения онконастороженности в регионе создаются центры амбулаторно-онкологической помощи. Первый открылся в ноябре 2019 года в Березниках. С 1 июня 2020 года функционируют еще три подобных центра.
https://ria.ru/20200831/mikroskop-1576403452.html
https://ria.ru/20200825/rak-1576278872.html
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россия, хорошие новости, пермь, пермский край

Быстрее и точнее: в Прикамье проводят диагностику рака в цифровом формате

08:00 12.10.2020 (обновлено: 11:21 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСотрудница цифровой лаборатории для диагностики рака
Сотрудница цифровой лаборатории для диагностики рака - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Прикамье жители смогут проходить диагностику онкологии без поездки в Пермь. Это стало возможно благодаря пилотному проекту, в рамках которого можно провести диагностику рака в цифровом формате. Новое программное обеспечение позволит сократить сроки постановки точного диагноза и снизить процент ошибок, сообщается на официальном портале губернатора и правительства Пермского края.
Уточняется, что с помощью специального оборудования программа позволяет отсканировать исследуемый материал. Затем результат в виде изображения клеточной структуры направляют врачам краевой столицы.​ Пермские специалисты, в свою очередь, могут подключить к диагностике экспертов со всей России и мира.
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При этом система хранит все данные о пациентах, что помогает создавать полные и правильные заключения, а также максимально отслеживать динамику заболевания каждого человека.​​
"Очень важно быстро поставить диагноз по результатам анализа взятого фрагмента опухоли. Современные технологии позволяют при помощи сканирующего микроскопа оцифровать готовый результат исследования, полученный при лабораторном исследовании кусочка ткани, и в рамках единого цифрового контура передать эти сканы в Пермский краевой онкоцентр или детский онкологический центр", — отметил главный врач краевого онкологического диспансера Максим Мезенцев.
Кроме того, в новой системе есть обучающая часть. Врачи Пермского края смогут посмотреть, какие случаи конкретного вида рака встречались в мировой практике, провести анализ течения заболеваний или изучить опыт коллег.
По словам и. о. министра здравоохранения​ региона Оксаны Мелеховой, выявляемость злокачественных новообразований в Пермском крае растет.
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"В этом вопросе принципиально важно максимально быстро назначать пациентам правильное лечение. Именно это позволяет спасти жизни большого количества людей. В рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" формируется тотальная настороженность к онкологическим заболеваниям в первичном звене", — отметила Мелехова.
Для повышения онконастороженности в регионе создаются центры амбулаторно-онкологической помощи. Первый открылся в ноябре 2019 года в Березниках. С 1 июня 2020 года функционируют еще три подобных центра.
 
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