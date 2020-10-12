https://ria.ru/20201012/detsad-1579409540.html
Детский сад открыли в липецком селе
Детский сад, построенный в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий" Минсельхоза России, открылся в селе Измалково Липецкой области, сообщил... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:08
2020-10-12T14:08
2020-10-12T14:08
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 12 окт — РИА Новости</strong>. Детский сад, построенный в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий" Минсельхоза России, открылся в селе Измалково Липецкой области, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, на строительство детского сада и подведение всех видов коммуникаций потребовалось более 101 миллиона рублей, в том числе 38,5 миллиона рублей из федерального бюджета и 58,2 миллиона рублей – из областного. Кроме того, сельское поселение дополнительно привлекло 3,9 миллиона рублей собственных средств для приобретения оборудования, мебели и других товаров, необходимых для полноценной работы учреждения.Артамонов отметил, что в детском саду есть спортивный и музыкальный залы, медицинский и процедурный кабинеты, кабинет психолога, современный пищеблок. Все четыре группы, кабинеты оснащены удобной мебелью, спортивным и музыкальным инвентарем. В каждой групповой ячейке оборудованы игровые, спальни, туалетные комнаты и раздевалки. Здание оборудовано всем необходимым для обеспечения безопасности детей и персонала. Здесь установлено видеонаблюдение, есть автоматические системы противопожарной безопасности и против дымовой защиты.
https://ria.ru/20201008/lipetsk-1578857428.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 12 окт — РИА Новости
. Детский сад, построенный в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий" Минсельхоза России, открылся в селе Измалково Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, на строительство детского сада и подведение всех видов коммуникаций потребовалось более 101 миллиона рублей, в том числе 38,5 миллиона рублей из федерального бюджета и 58,2 миллиона рублей – из областного. Кроме того, сельское поселение дополнительно привлекло 3,9 миллиона рублей собственных средств для приобретения оборудования, мебели и других товаров, необходимых для полноценной работы учреждения.
Артамонов отметил, что в детском саду есть спортивный и музыкальный залы, медицинский и процедурный кабинеты, кабинет психолога, современный пищеблок. Все четыре группы, кабинеты оснащены удобной мебелью, спортивным и музыкальным инвентарем. В каждой групповой ячейке оборудованы игровые, спальни, туалетные комнаты и раздевалки. Здание оборудовано всем необходимым для обеспечения безопасности детей и персонала. Здесь установлено видеонаблюдение, есть автоматические системы противопожарной безопасности и против дымовой защиты.
"У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно", - сказал Артамонов.