https://ria.ru/20201012/detsad-1579409540.html

Детский сад открыли в липецком селе

Детский сад, построенный в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий" Минсельхоза России, открылся в селе Измалково Липецкой области, сообщил... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T14:08

2020-10-12T14:08

2020-10-12T14:08

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576272269_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_fe3b52d16b9a66dccb7a6499df2d311a.jpg

<strong>ЛИПЕЦК, 12 окт — РИА Новости</strong>. Детский сад, построенный в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий" Минсельхоза России, открылся в селе Измалково Липецкой области, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, на строительство детского сада и подведение всех видов коммуникаций потребовалось более 101 миллиона рублей, в том числе 38,5 миллиона рублей из федерального бюджета и 58,2 миллиона рублей – из областного. Кроме того, сельское поселение дополнительно привлекло 3,9 миллиона рублей собственных средств для приобретения оборудования, мебели и других товаров, необходимых для полноценной работы учреждения.Артамонов отметил, что в детском саду есть спортивный и музыкальный залы, медицинский и процедурный кабинеты, кабинет психолога, современный пищеблок. Все четыре группы, кабинеты оснащены удобной мебелью, спортивным и музыкальным инвентарем. В каждой групповой ячейке оборудованы игровые, спальни, туалетные комнаты и раздевалки. Здание оборудовано всем необходимым для обеспечения безопасности детей и персонала. Здесь установлено видеонаблюдение, есть автоматические системы противопожарной безопасности и против дымовой защиты.

https://ria.ru/20201008/lipetsk-1578857428.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов