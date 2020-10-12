https://ria.ru/20201012/bukhgalter-1579031081.html

Кому цифры, а кому стихия: как бухгалтер из Омска работает на себя

О своей работе омский бухгалтер Ольга Буряченко рассказывает с удовольствием. Людям, далеким от этой профессии, сложно даже представить, что сухие цифры и... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:00

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2020-10-12T10:16

корпорация мсп

мсп банк

омская область

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О своей работе омский бухгалтер Ольга Буряченко рассказывает с удовольствием. Людям, далеким от этой профессии, сложно даже представить, что сухие цифры и отчеты могут приносить столько радости и удовлетворения человеку увлеченному. "В этой работе меня привлекает буквально все: от начала до конца, от самых азов и до сложной отчетности, когда я вижу всю картину целиком, понимаю, что к чему. Это моя стихия", – признается Ольга. Бухгалтерским учетом она занимается уже 15 лет. Раньше трудилась в фирме. Примерно три года назад решила начать работать самостоятельно: у Ольги маленький ребенок, и возможность быть независимой от работодателя облегчает жизнь. "Когда появился ребенок, я поняла, что нужно что-то менять. Ушла из офиса и стала работать сама по себе, независимо. Это, конечно, очень удобно. Я сама планирую свой день, понимаю, когда я должна сесть поработать, а когда – уделить время детям и семье. Нравится и то, что отвечаю полностью сама за себя. Я установила себе планку – каков должен быть мой минимальный доход, так что спокойно могу все планировать", — рассказывает Буряченко. Сейчас Ольга сотрудничает с пятью фирмами. Еще пять клиентов – в процессе переговоров. Бухгалтер надеется, что уже в этом году сможет подписать с ними договоры. Конкуренция в этой сфере большая: услуги по бухгалтерскому отчету предоставляют многие. Однако Ольга знает свои преимущества. "Срабатывает сарафанное радио. Клиенты, которые уже работают со мной, рекомендуют меня другим. Конкурировать позволяет хорошая репутация, которая складывается из нескольких факторов: быстрая и качественно сделанная работа плюс ответственность. И, конечно, отношение к клиентам. Я всегда на подхвате, реагирую на просьбы быстро и своевременно. Отвечаю на звонки и ничего не откладываю в долгий ящик", — говорит женщина. В ближайшее время Ольга планирует сделать свой небольшой сайт, провести рекламную кампанию. Также хочет не арендовать, а выкупить программу бухгалтерского учета – это, по словам Ольги, позволит значительно экономить. На осуществление всего задуманного понадобились деньги. И если раньше она вкладывала в развитие дела собственные сбережения, то на сей раз обратилась в <a href="https://mspbank.ru/credit/samozanyatye/" target="_blank">МСП Банк</a>, где ей одобрили кредит на 500 тысяч под 7,75% годовых в рамках мер поддержки, предусмотренных нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"."Общение с банком проходило удаленно, но все сделали очень быстро и четко. Мне понравилось, что для оформления потребовался минимальный пакет документов, только самое основное, и я отправила все по почте. Даже подпись сделали электронную. Так что буквально вчера я все подписала и на днях уже жду денежный перевод", — говорит Буряченко.

https://ria.ru/20200925/pelmeni-1577768483.html

омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, омская область