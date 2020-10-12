https://ria.ru/20201012/bruni-1579105572.html
Карла Бруни выпустила новый альбом
Музыкант и жена бывшего президента Франции Карла Бруни-Саркози выпустила новый альбом под названием Carla Bruni. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T00:41
2020-10-12T00:41
2020-10-12T00:41
культура
музыка
новости культуры
карла бруни-саркози
франция
николя саркози
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости</strong>. Музыкант и жена бывшего президента Франции Карла Бруни-Саркози выпустила новый альбом под названием Carla Bruni.Он состоит из 13 треков, включая заглавную композицию “Quelque Chose”, которая была представлена в июле 2020 года."Несколько лет я о нем размышляла, пару месяцев сочиняла, неделю записывала на студии с прекрасными музыкантами, были сделаны кое-какие фотографии, снят ролик, затем снова пришлось подождать… И вот сегодня он вышел! Он у вас в руках. Надеюсь, что он вам понравится, и некоторые песни из него станут вашими хорошими друзьями", — <a href="https://www.instagram.com/p/CGHcsnWFgD6/" target="_blank">написала</a> Бруни в своем инстаграм. Работать над альбомом она начала задолго до пандемии, но певица <a href="https://americansongwriter.com/self-titled-carla-bruni-album-interview/" target="_blank">уточнила</a> в интервью изданию The American Songwriter, что к созданию этих обнадеживающих песен ее подтолкнуло ощущение опасности: "Я чуть не попала в аварию год назад. Каждый раз, когда оказываешься рядом со смертью, начинаешь чувствовать себя более живой".
https://ria.ru/20200830/perry-1576443341.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, карла бруни-саркози, франция, николя саркози