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https://ria.ru/20201012/bruni-1579105572.html
Карла Бруни выпустила новый альбом
Музыкант и жена бывшего президента Франции Карла Бруни-Саркози выпустила новый альбом под названием Carla Bruni. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T00:41
2020-10-12T00:41
культура
музыка
новости культуры
карла бруни-саркози
франция
николя саркози
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости</strong>. Музыкант и жена бывшего президента Франции Карла Бруни-Саркози выпустила новый альбом под названием Carla Bruni.Он состоит из 13 треков, включая заглавную композицию “Quelque Chose”, которая была представлена в июле 2020 года."Несколько лет я о нем размышляла, пару месяцев сочиняла, неделю записывала на студии с прекрасными музыкантами, были сделаны кое-какие фотографии, снят ролик, затем снова пришлось подождать… И вот сегодня он вышел! Он у вас в руках. Надеюсь, что он вам понравится, и некоторые песни из него станут вашими хорошими друзьями", — <a href="https://www.instagram.com/p/CGHcsnWFgD6/" target="_blank">написала</a> Бруни в своем инстаграм. Работать над альбомом она начала задолго до пандемии, но певица <a href="https://americansongwriter.com/self-titled-carla-bruni-album-interview/" target="_blank">уточнила</a> в интервью изданию The American Songwriter, что к созданию этих обнадеживающих песен ее подтолкнуло ощущение опасности: "Я чуть не попала в аварию год назад. Каждый раз, когда оказываешься рядом со смертью, начинаешь чувствовать себя более живой".
https://ria.ru/20200830/perry-1576443341.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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музыка, новости культуры, карла бруни-саркози, франция, николя саркози

Карла Бруни выпустила новый альбом

00:41 12.10.2020
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкТоп-модель, певица Карла Бруни-Саркози
Топ-модель, певица Карла Бруни-Саркози - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Музыкант и жена бывшего президента Франции Карла Бруни-Саркози выпустила новый альбом под названием Carla Bruni.
Он состоит из 13 треков, включая заглавную композицию “Quelque Chose”, которая была представлена в июле 2020 года.
"Несколько лет я о нем размышляла, пару месяцев сочиняла, неделю записывала на студии с прекрасными музыкантами, были сделаны кое-какие фотографии, снят ролик, затем снова пришлось подождать… И вот сегодня он вышел! Он у вас в руках. Надеюсь, что он вам понравится, и некоторые песни из него станут вашими хорошими друзьями", — написала Бруни в своем инстаграм.
Работать над альбомом она начала задолго до пандемии, но певица уточнила в интервью изданию The American Songwriter, что к созданию этих обнадеживающих песен ее подтолкнуло ощущение опасности: "Я чуть не попала в аварию год назад. Каждый раз, когда оказываешься рядом со смертью, начинаешь чувствовать себя более живой".
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