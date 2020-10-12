https://ria.ru/20201012/bruni-1579105572.html

Карла Бруни выпустила новый альбом

Музыкант и жена бывшего президента Франции Карла Бруни-Саркози выпустила новый альбом под названием Carla Bruni. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T00:41

2020-10-12T00:41

2020-10-12T00:41

культура

музыка

новости культуры

карла бруни-саркози

франция

николя саркози

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости</strong>. Музыкант и жена бывшего президента Франции Карла Бруни-Саркози выпустила новый альбом под названием Carla Bruni.Он состоит из 13 треков, включая заглавную композицию “Quelque Chose”, которая была представлена в июле 2020 года."Несколько лет я о нем размышляла, пару месяцев сочиняла, неделю записывала на студии с прекрасными музыкантами, были сделаны кое-какие фотографии, снят ролик, затем снова пришлось подождать… И вот сегодня он вышел! Он у вас в руках. Надеюсь, что он вам понравится, и некоторые песни из него станут вашими хорошими друзьями", — <a href="https://www.instagram.com/p/CGHcsnWFgD6/" target="_blank">написала</a> Бруни в своем инстаграм. Работать над альбомом она начала задолго до пандемии, но певица <a href="https://americansongwriter.com/self-titled-carla-bruni-album-interview/" target="_blank">уточнила</a> в интервью изданию The American Songwriter, что к созданию этих обнадеживающих песен ее подтолкнуло ощущение опасности: "Я чуть не попала в аварию год назад. Каждый раз, когда оказываешься рядом со смертью, начинаешь чувствовать себя более живой".

https://ria.ru/20200830/perry-1576443341.html

франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, карла бруни-саркози, франция, николя саркози