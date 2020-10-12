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В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали и направили в правительство законопроект, которым предлагают ввести возможность для родителей, чьи дети в возрасте до 14... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T00:30
2020-10-12T00:30
россия
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> разработали и направили в правительство законопроект, которым предлагают ввести возможность для родителей, чьи дети в возрасте до 14 лет перешли на дистанционное обучение или уходят на внеплановые каникулы из-за пандемии, брать "больничный", сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2/" target="_blank" data-auto="true">Ярослав Нилов</a> в своем Telegram-канале.При этом предусматривается, что пособие по временной нетрудоспособности выплачивается одному из родителей или законному представителю за весь период внеплановых дополнительных каникул."В случае введения внеплановых карантинных каникул в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране многие родители обучающихся детей в возрасте до 14 лет лишены такой возможности и вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми и обеспечения их безопасности в период каникул. При этом работнику не всегда удается договориться с работодателем о предоставлении дополнительного отпуска", - пояснили авторы законопроекта.
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россия, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, москва, общество

В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке

00:30 12.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДистанционное обучение школьников
Дистанционное обучение школьников - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали и направили в правительство законопроект, которым предлагают ввести возможность для родителей, чьи дети в возрасте до 14 лет перешли на дистанционное обучение или уходят на внеплановые каникулы из-за пандемии, брать "больничный", сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 5 и 6 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", согласно которым случаи, при которых застрахованные лица обеспечиваются пособием по временной нетрудоспособности, дополняются случаем, при котором для обучающегося ребенка в возрасте до 14 лет вводятся внеплановые дополнительные каникулы в связи со сложной эпидемиологической обстановкой", - говорится в пояснительной записке.
При этом предусматривается, что пособие по временной нетрудоспособности выплачивается одному из родителей или законному представителю за весь период внеплановых дополнительных каникул.
"В случае введения внеплановых карантинных каникул в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране многие родители обучающихся детей в возрасте до 14 лет лишены такой возможности и вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми и обеспечения их безопасности в период каникул. При этом работнику не всегда удается договориться с работодателем о предоставлении дополнительного отпуска", - пояснили авторы законопроекта.
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РоссияЯрослав НиловЛДПРГосдума РФМоскваОбщество
 
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