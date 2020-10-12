https://ria.ru/20201012/bolnichnyy-1579333591.html

В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали и направили в правительство законопроект, которым предлагают ввести возможность для родителей, чьи дети в возрасте до 14... РИА Новости, 12.10.2020

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2020-10-12T00:30

2020-10-12T00:30

россия

ярослав нилов

лдпр

госдума рф

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> разработали и направили в правительство законопроект, которым предлагают ввести возможность для родителей, чьи дети в возрасте до 14 лет перешли на дистанционное обучение или уходят на внеплановые каникулы из-за пандемии, брать "больничный", сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2/" target="_blank" data-auto="true">Ярослав Нилов</a> в своем Telegram-канале.При этом предусматривается, что пособие по временной нетрудоспособности выплачивается одному из родителей или законному представителю за весь период внеплановых дополнительных каникул."В случае введения внеплановых карантинных каникул в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране многие родители обучающихся детей в возрасте до 14 лет лишены такой возможности и вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми и обеспечения их безопасности в период каникул. При этом работнику не всегда удается договориться с работодателем о предоставлении дополнительного отпуска", - пояснили авторы законопроекта.

https://sn.ria.ru/20201009/shkola-1578955019.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, москва, общество