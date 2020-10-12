Ереван заявил об опасности переброски Турцией боевиков в Карабах
15:01 12.10.2020 (обновлено: 15:33 12.10.2020)
© AP Photo / Ghaith AlsayedПоддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия. 27 февраля 2020
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Переброска Турцией боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах чревата всплеском террористической активности в регионе и за его пределами, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
Мнацаканян после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что переброска Турцией иностранных боевиков из Сирии и Ливии в Азербайджан уже не только доказана армянскими источниками, "но зафиксирована и озвучена мировым сообществом".
"Прибегнув к помощи протурецких вооруженных террористов, Азербайджан стал платформой для расширения влияния Турции и очага международного терроризма в нашем регионе. Эта политика подпитки и поощрения террористических организаций и предоставление им коридора на Южный Кавказ чревата новым всплеском насилия и террористической активности не только в нашем регионе, но и за его пределами. Сегодня нам необходимо остановить боевые действия", - заявил армянский министр.
Сирийский лидер Башар Асад в интервью РИА Новости ранее заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Глава Азербайджана Ильхам Алиев после заявления Макрона потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
В Москве заявляли, что сирийские боевики в Карабахе – повод для глубокой обеспокоенности России. Как заявили в СВР России, Закавказье рискует стать новым плацдармом международных террористов, откуда боевики смогут просачиваться в РФ.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.