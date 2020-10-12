https://ria.ru/20201012/boeviki-1579419889.html

Ереван заявил об опасности переброски Турцией боевиков в Карабах

Переброска Турцией боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах чревата всплеском террористической активности в регионе и за его пределами, заявил глава МИД... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T15:01

2020-10-12T15:01

2020-10-12T15:33

сергей лавров

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

башар асад

ильхам алиев

азербайджан

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

ливия

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Переброска <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> боевиков из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и Ливии в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a> чревата всплеском террористической активности в регионе и за его пределами, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.Мнацаканян после встречи с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> заявил, что переброска Турцией иностранных боевиков из Сирии и Ливии в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> уже не только доказана армянскими источниками, "но зафиксирована и озвучена мировым сообществом".Сирийский лидер Башар Асад в интервью РИА Новости ранее заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город <a href="http://ria.ru/location_Gaziantep/" target="_blank" data-auto="true">Газиантеп</a> в Баку. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Глава Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> после заявления Макрона потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.В Москве заявляли, что сирийские боевики в Карабахе – повод для глубокой обеспокоенности России. Как заявили в СВР России, Закавказье рискует стать новым плацдармом международных террористов, откуда боевики смогут просачиваться в РФ.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.

https://ria.ru/20201012/peregovory-1579427206.html

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азербайджан

армения

нагорный карабах

ливия

турция

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), башар асад, ильхам алиев, азербайджан, армения, нагорный карабах, ливия, турция, сирия, в мире