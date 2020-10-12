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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201012/boeviki-1579419889.html
Ереван заявил об опасности переброски Турцией боевиков в Карабах
Переброска Турцией боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах чревата всплеском террористической активности в регионе и за его пределами, заявил глава МИД... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T15:01
2020-10-12T15:33
сергей лавров
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
башар асад
ильхам алиев
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ливия
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Переброска <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> боевиков из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и Ливии в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a> чревата всплеском террористической активности в регионе и за его пределами, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.Мнацаканян после встречи с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> заявил, что переброска Турцией иностранных боевиков из Сирии и Ливии в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> уже не только доказана армянскими источниками, "но зафиксирована и озвучена мировым сообществом".Сирийский лидер Башар Асад в интервью РИА Новости ранее заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город <a href="http://ria.ru/location_Gaziantep/" target="_blank" data-auto="true">Газиантеп</a> в Баку. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Глава Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> после заявления Макрона потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.В Москве заявляли, что сирийские боевики в Карабахе – повод для глубокой обеспокоенности России. Как заявили в СВР России, Закавказье рискует стать новым плацдармом международных террористов, откуда боевики смогут просачиваться в РФ.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
https://ria.ru/20201012/peregovory-1579427206.html
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азербайджан
армения
нагорный карабах
ливия
турция
сирия
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сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), башар асад, ильхам алиев, азербайджан, армения, нагорный карабах, ливия, турция, сирия, в мире

Ереван заявил об опасности переброски Турцией боевиков в Карабах

15:01 12.10.2020 (обновлено: 15:33 12.10.2020)
 
© AP Photo / Ghaith AlsayedПоддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия. 27 февраля 2020
Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия. 27 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Переброска Турцией боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах чревата всплеском террористической активности в регионе и за его пределами, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
Мнацаканян после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что переброска Турцией иностранных боевиков из Сирии и Ливии в Азербайджан уже не только доказана армянскими источниками, "но зафиксирована и озвучена мировым сообществом".
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на трехсторонних переговорах в Дом приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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"Прибегнув к помощи протурецких вооруженных террористов, Азербайджан стал платформой для расширения влияния Турции и очага международного терроризма в нашем регионе. Эта политика подпитки и поощрения террористических организаций и предоставление им коридора на Южный Кавказ чревата новым всплеском насилия и террористической активности не только в нашем регионе, но и за его пределами. Сегодня нам необходимо остановить боевые действия", - заявил армянский министр.
Сирийский лидер Башар Асад в интервью РИА Новости ранее заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Глава Азербайджана Ильхам Алиев после заявления Макрона потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
В Москве заявляли, что сирийские боевики в Карабахе – повод для глубокой обеспокоенности России. Как заявили в СВР России, Закавказье рискует стать новым плацдармом международных террористов, откуда боевики смогут просачиваться в РФ.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСергей ЛавровСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Башар АсадИльхам АлиевАзербайджанАрменияНагорный КарабахЛивияТурцияСирияВ мире
 
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