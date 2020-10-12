Захваченное протестующими здание парламента Киргизии вернули властям

<strong>БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости.</strong> Захваченное протестующими здание парламента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> возвращено в ведение властных структур, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента страны.Как сообщается, президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> в понедельник принял первого заместителя генерального прокурора Нурлана Дарданова и первого заместителя председателя государственного комитета национальной безопасности Талантбека Салиева. На встрече были обсуждены меры по укреплению законности и правопорядка в стране."Первый заместитель генерального прокурора сообщил, что вчера, 11 октября, следственными группами был проведен осмотр административного здания Жогорку Кенеша (парламента - ред.) и оно было передано в ведение властных структур", - сказал представитель пресс-службы. В этом здании также располагается администрация президента.По информации пресс-службы, Дарданов проинформировал о ходе расследования уголовных дел по массовым беспорядкам в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>. Он подчеркнул, что "со стороны органов прокуратуры ведется полноценная работа в данном направлении"."Первый заместитель председателя ГКНБ Талантбек Салиев отметил, что органами национальной безопасности проводится работа по пресечению деятельности деструктивных групп, которые, пользуясь сложившейся ситуацией, пытаются нарушить спокойствие в обществе. Он также добавил, что продолжается взаимодействие с другими правоохранительными органами по недопущению дестабилизации общественно-политической ситуации в стране", - заявили в пресс-службе.Президент Киргизии ранее на фоне протестов подписал указ о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения. Комендатура столицы 10 октября объявила о введении комендантского часа с 21.00 (18.00 мск) до 5.00 (2.00 мск). По городу для контроля за ситуацией были выставлены более десяти блокпостов в военными и тяжелой техникой.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев. Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера. Новый премьер заявил, что в течение двух-трех дней президент страны планирует подать в отставку.
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Захваченное протестующими здание парламента Киргизии возвращено в ведение властных структур, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента страны.
Как сообщается, президент Сооронбай Жээнбеков в понедельник принял первого заместителя генерального прокурора Нурлана Дарданова и первого заместителя председателя государственного комитета национальной безопасности Талантбека Салиева. На встрече были обсуждены меры по укреплению законности и правопорядка в стране.
"Первый заместитель генерального прокурора сообщил, что вчера, 11 октября, следственными группами был проведен осмотр административного здания Жогорку Кенеша (парламента - ред.) и оно было передано в ведение властных структур", - сказал представитель пресс-службы. В этом здании также располагается администрация президента.
По информации пресс-службы, Дарданов проинформировал о ходе расследования уголовных дел по массовым беспорядкам в Бишкеке. Он подчеркнул, что "со стороны органов прокуратуры ведется полноценная работа в данном направлении".
"Первый заместитель председателя ГКНБ Талантбек Салиев отметил, что органами национальной безопасности проводится работа по пресечению деятельности деструктивных групп, которые, пользуясь сложившейся ситуацией, пытаются нарушить спокойствие в обществе. Он также добавил, что продолжается взаимодействие с другими правоохранительными органами по недопущению дестабилизации общественно-политической ситуации в стране", - заявили в пресс-службе.
Президент Киргизии ранее на фоне протестов подписал указ о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения. Комендатура столицы 10 октября объявила о введении комендантского часа с 21.00 (18.00 мск) до 5.00 (2.00 мск). По городу для контроля за ситуацией были выставлены более десяти блокпостов в военными и тяжелой техникой.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев. Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера. Новый премьер заявил, что в течение двух-трех дней президент страны планирует подать в отставку.
По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).
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По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).
"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.
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"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.
По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).
"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.
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