https://ria.ru/20201012/bishkek-1579358262.html

Захваченное протестующими здание парламента Киргизии вернули властям

Захваченное протестующими здание парламента Киргизии возвращено в ведение властных структур, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента страны. РИА Новости, 12.10.2020

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<strong>БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости.</strong> Захваченное протестующими здание парламента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> возвращено в ведение властных структур, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента страны.Как сообщается, президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> в понедельник принял первого заместителя генерального прокурора Нурлана Дарданова и первого заместителя председателя государственного комитета национальной безопасности Талантбека Салиева. На встрече были обсуждены меры по укреплению законности и правопорядка в стране."Первый заместитель генерального прокурора сообщил, что вчера, 11 октября, следственными группами был проведен осмотр административного здания Жогорку Кенеша (парламента - ред.) и оно было передано в ведение властных структур", - сказал представитель пресс-службы. В этом здании также располагается администрация президента.По информации пресс-службы, Дарданов проинформировал о ходе расследования уголовных дел по массовым беспорядкам в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>. Он подчеркнул, что "со стороны органов прокуратуры ведется полноценная работа в данном направлении"."Первый заместитель председателя ГКНБ Талантбек Салиев отметил, что органами национальной безопасности проводится работа по пресечению деятельности деструктивных групп, которые, пользуясь сложившейся ситуацией, пытаются нарушить спокойствие в обществе. Он также добавил, что продолжается взаимодействие с другими правоохранительными органами по недопущению дестабилизации общественно-политической ситуации в стране", - заявили в пресс-службе.Президент Киргизии ранее на фоне протестов подписал указ о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения. Комендатура столицы 10 октября объявила о введении комендантского часа с 21.00 (18.00 мск) до 5.00 (2.00 мск). По городу для контроля за ситуацией были выставлены более десяти блокпостов в военными и тяжелой техникой.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев. Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера. Новый премьер заявил, что в течение двух-трех дней президент страны планирует подать в отставку.

https://ria.ru/20201010/bishkek-1579099947.html

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578405941.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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