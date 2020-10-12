https://ria.ru/20201012/bishkek-1579355460.html

В Бишкеке повторно ввели режим чрезвычайного положения

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории Бишкека, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 12.10.2020

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садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории Бишкека повторно вводится режим чрезвычайного положения", - сообщил представитель пресс-службы.По его словам, данное решение обусловлено тем, что парламент в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме чрезвычайного положения на территории столицы и по закону режим должен был быть снят. В новом указе говорится, что режим ЧП вводится до 19 октября. Но если и этот указ не будет утвержден парламентом, то режим ЧП автоматически будет отменен 15 октября.Президент Киргизии ранее на фоне протестов подписал указ о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения. Комендатура столицы 10 октября объявила о введении комендантского часа с 21.00 (18.00 мск) до 5.00 (2.00 мск). По городу для контроля за ситуацией были выставлены более десяти блокпостов в военными и тяжелой техникой.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера. Новый премьер заявил, что в течение двух-трех дней президент страны планирует подать в отставку.

https://ria.ru/20201012/kirgiziya-1579341049.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире