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Бирюков: проверка газового оборудования завершается в Москве
Внеплановая проверка газового оборудования проведена в почти 90% жилых домов, выявленные нарушения оперативно устраняются, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:54
2020-10-12T11:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Внеплановая проверка газового оборудования проведена в почти 90% жилых домов, выявленные нарушения оперативно устраняются, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы в правительстве столицы <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Он отметил, что для повышения безопасности при использовании газа в быту было принято решение провести комплексную внеплановую проверку внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.Заммэра отметил, что важна своевременная замена газовых плит, так как нередко устаревшее оборудование становится причиной возникновения аварийных ситуаций. И напомнил, что ответственность за безопасную эксплуатацию несет собственник газового прибора."Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов практически невозможно, в том числе из-за отсутствия запчастей, необходима замена", - пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе проверки специалисты столичного газового хозяйства проводят с жильцами инструктаж и раздают памятки по безопасной эксплуатации газа в быту.По его словам, внеплановая проверка проводится в дополнение к плановому ежегодному техническому обслуживанию газового оборудования. Информация о датах и времени ее проведения размещается на информационных стендах рядом с многоквартирными домами.При этом он предостерег жителей от допуска в квартиры лжегазовиков и напомнил, что специалисты столичного газового хозяйства не оказывают платных услуг при проведении проверки.
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петр бирюков

Бирюков: проверка газового оборудования завершается в Москве

11:54 12.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Внеплановая проверка газового оборудования проведена в почти 90% жилых домов, выявленные нарушения оперативно устраняются, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.
Он отметил, что для повышения безопасности при использовании газа в быту было принято решение провести комплексную внеплановую проверку внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
"В ходе проверки особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. В настоящее время проверено 86% жилого фонда, выявлен ряд нарушений, в том числе недоступность газопровода для обслуживания, установка принудительной вентиляции, газовые приборы без автоматики безопасности. Все нарушения оперативно устраняются", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что важна своевременная замена газовых плит, так как нередко устаревшее оборудование становится причиной возникновения аварийных ситуаций. И напомнил, что ответственность за безопасную эксплуатацию несет собственник газового прибора.
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"Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов практически невозможно, в том числе из-за отсутствия запчастей, необходима замена", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе проверки специалисты столичного газового хозяйства проводят с жильцами инструктаж и раздают памятки по безопасной эксплуатации газа в быту.
По его словам, внеплановая проверка проводится в дополнение к плановому ежегодному техническому обслуживанию газового оборудования. Информация о датах и времени ее проведения размещается на информационных стендах рядом с многоквартирными домами.
"Просим москвичей отнестись с пониманием к проведению внеплановой проверки газового оборудования и обеспечить доступ специалистов столичного газового хозяйства в квартиры. С учетом сложной эпидемиологической ситуации все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, строго соблюдают меры санитарной безопасности", - отметил заммэра.
При этом он предостерег жителей от допуска в квартиры лжегазовиков и напомнил, что специалисты столичного газового хозяйства не оказывают платных услуг при проведении проверки.
 
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр Бирюков
 
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