https://ria.ru/20201012/biryukov-1579380260.html

Бирюков: проверка газового оборудования завершается в Москве

Внеплановая проверка газового оборудования проведена в почти 90% жилых домов, выявленные нарушения оперативно устраняются, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T11:54

2020-10-12T11:54

2020-10-12T11:54

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петр бирюков

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Внеплановая проверка газового оборудования проведена в почти 90% жилых домов, выявленные нарушения оперативно устраняются, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы в правительстве столицы <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Он отметил, что для повышения безопасности при использовании газа в быту было принято решение провести комплексную внеплановую проверку внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.Заммэра отметил, что важна своевременная замена газовых плит, так как нередко устаревшее оборудование становится причиной возникновения аварийных ситуаций. И напомнил, что ответственность за безопасную эксплуатацию несет собственник газового прибора."Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов практически невозможно, в том числе из-за отсутствия запчастей, необходима замена", - пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе проверки специалисты столичного газового хозяйства проводят с жильцами инструктаж и раздают памятки по безопасной эксплуатации газа в быту.По его словам, внеплановая проверка проводится в дополнение к плановому ежегодному техническому обслуживанию газового оборудования. Информация о датах и времени ее проведения размещается на информационных стендах рядом с многоквартирными домами.При этом он предостерег жителей от допуска в квартиры лжегазовиков и напомнил, что специалисты столичного газового хозяйства не оказывают платных услуг при проведении проверки.

https://realty.ria.ru/20201006/moskva-1578425772.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков