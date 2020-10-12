Минтруд назвал число безработных в России

"У нас на сегодняшний день ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. Число зарегистрированных безработных за период с марта по текущую дату выросло с 3,5 миллионов человек до 4,8 миллиона", - сказал он на встрече с депутатами фракции "Единая Россия".