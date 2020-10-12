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Минтруд назвал число безработных в России
Число безработных с марта выросло на 1,3 миллиона человек, до 4,8 млн, уровень безработицы вырос до 6,4%, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:40
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антон котяков
экономика
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. </strong>Число безработных с марта выросло на 1,3 миллиона человек, до 4,8 млн, уровень безработицы вырос до 6,4%, заявил глава Минтруда <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Котяков</a>.По его словам, в начале пандемии уровень безработицы составлял 4,7%, а сегодня – 6,4%.
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антон котяков, экономика

Минтруд назвал число безработных в России

13:40 12.10.2020 (обновлено: 15:02 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЯрмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Число безработных с марта выросло на 1,3 миллиона человек, до 4,8 млн, уровень безработицы вырос до 6,4%, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
"У нас на сегодняшний день ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. Число зарегистрированных безработных за период с марта по текущую дату выросло с 3,5 миллионов человек до 4,8 миллиона", - сказал он на встрече с депутатами фракции "Единая Россия".
По его словам, в начале пандемии уровень безработицы составлял 4,7%, а сегодня – 6,4%.
 
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Антон КотяковЭкономика
 
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