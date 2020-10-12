https://ria.ru/20201012/bezrabotnye-1579402342.html
Минтруд назвал число безработных в России
Число безработных с марта выросло на 1,3 миллиона человек, до 4,8 млн, уровень безработицы вырос до 6,4%, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:40
2020-10-12T13:40
2020-10-12T15:02
антон котяков
экономика
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. </strong>Число безработных с марта выросло на 1,3 миллиона человек, до 4,8 млн, уровень безработицы вырос до 6,4%, заявил глава Минтруда <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Котяков</a>.По его словам, в начале пандемии уровень безработицы составлял 4,7%, а сегодня – 6,4%.
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон котяков, экономика