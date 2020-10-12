https://ria.ru/20201012/bezrabotitsa-1579407862.html

Пик роста безработных в России пришелся на сентябрь

Пик роста числа зарегистрированных безработных в РФ пришелся на сентябрь, в дальнейшем прогнозируется снижение, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T14:01

2020-10-12T14:01

2020-10-12T14:01

россия

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Пик роста числа зарегистрированных безработных в РФ пришелся на сентябрь, в дальнейшем прогнозируется снижение, заявил глава Минтруда <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Котяков</a>.Ранее он заявил, что с марта число безработных в стране выросло на 1,3 миллиона человек, до 4,8 млн, уровень безработицы вырос до 6,4%.По словам Котякова, ситуация на рынке труда стабилизируется, пик, судя по числу зарегистрированных безработных, пришелся на сентябрь.По его словам, за период пандемии процент граждан, которые получили возможность обратиться в центры занятости за мерами поддержки, увеличился с 20% до 80%. Сегодня более 80% зарегистрированных в центрах занятости получают меры поддержки, уточнил министр.По словам Котякова, при текущих параметрах прогнозируется постепенное снижение числа безработных.

https://ria.ru/20200923/bezrabotitsa-1577655761.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), экономика