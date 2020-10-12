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Пик роста безработных в России пришелся на сентябрь
Пик роста числа зарегистрированных безработных в РФ пришелся на сентябрь, в дальнейшем прогнозируется снижение, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:01
2020-10-12T14:01
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Пик роста числа зарегистрированных безработных в РФ пришелся на сентябрь, в дальнейшем прогнозируется снижение, заявил глава Минтруда <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Котяков</a>.Ранее он заявил, что с марта число безработных в стране выросло на 1,3 миллиона человек, до 4,8 млн, уровень безработицы вырос до 6,4%.По словам Котякова, ситуация на рынке труда стабилизируется, пик, судя по числу зарегистрированных безработных, пришелся на сентябрь.По его словам, за период пандемии процент граждан, которые получили возможность обратиться в центры занятости за мерами поддержки, увеличился с 20% до 80%. Сегодня более 80% зарегистрированных в центрах занятости получают меры поддержки, уточнил министр.По словам Котякова, при текущих параметрах прогнозируется постепенное снижение числа безработных.
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россия
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россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), экономика

Пик роста безработных в России пришелся на сентябрь

14:01 12.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАнтон Котяков
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пик роста числа зарегистрированных безработных в РФ пришелся на сентябрь, в дальнейшем прогнозируется снижение, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Ранее он заявил, что с марта число безработных в стране выросло на 1,3 миллиона человек, до 4,8 млн, уровень безработицы вырос до 6,4%.
По словам Котякова, ситуация на рынке труда стабилизируется, пик, судя по числу зарегистрированных безработных, пришелся на сентябрь.
По его словам, за период пандемии процент граждан, которые получили возможность обратиться в центры занятости за мерами поддержки, увеличился с 20% до 80%. Сегодня более 80% зарегистрированных в центрах занятости получают меры поддержки, уточнил министр.
По словам Котякова, при текущих параметрах прогнозируется постепенное снижение числа безработных.
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РоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Экономика
 
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