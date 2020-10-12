https://ria.ru/20201012/bednye-1579405173.html

Глава Минтруда назвал число бедных в России

Порядка 13% населения в России являются бедными, это почти 20 миллионов человек, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T13:51

2020-10-12T13:51

2020-10-12T13:51

антон котяков

здоровье - общество

единая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Порядка 13% населения в России являются бедными, это почти 20 миллионов человек, заявил глава Минтруда <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Котяков</a>."На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, это почти 20 миллионов человек", - сказал министр на встрече с депутатами фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>".

https://ria.ru/20200929/bezrabotitsa-1577954722.html

Алексей Смирнов Введите самостоятельную подачу деклараций о доходах и расходах - и "нищих" окажется в разы меньше. Черные и серые схемы оплаты - вот с чем надо бороться, а не пособия фиктивным нищим раздавать 31

Василий Кнутт Скромничает министр. Знает, что негативные показатели выше. 21

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон котяков, здоровье - общество, единая россия, общество