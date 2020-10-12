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В трейлере второго сезона "Сквозь снег" появился Шон Бин
В трейлере второго сезона сериала "Сквозь снег" по мотивам одноименного фильма режиссера "Паразитов" Пон Чжун Хо появляется Шон Бин, известный по роли Эддарда... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T02:34
2020-10-12T02:34
2020-10-12T02:59
культура
пон чжун хо
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости</strong>. В трейлере второго сезона сериала "Сквозь снег" по мотивам одноименного фильма режиссера "Паразитов" Пон Чжун Хо появляется Шон Бин, известный по роли Эддарда Старка в "Игре престолов". Ролик <a href="https://www.youtube.com/watch?v=6Jd7LKtQqP0&feature=emb_title" target="_blank">выложен</a> на YouTube-канале платформы TNT. "Сквозь снег" - постапокалиптический триллер. Немногие выжившие после того, как на земле начался ледниковый период, спасаются в поезде. Постепенно в нем начинается классовая борьба между богатыми и влиятельными обитателями головных вагонов и беднотой из хвоста. Во втором сезоне к исполнителям главных ролей, Дженнифер Коннелли и Давиду Диггсу, присоединяется Шон Бин. Он играет миллионера и изобретателя поезда мистера Уилфорда, которого в первом сезоне считали мертвым. Его появление не входит в планы персонажа Давида Диггса — лидера оппозиционного движения, зародившегося в последних вагонах. Премьера второго сезона состоится на TNT 25 января, через полгода после финала первого.
https://ria.ru/20201009/minamata-1578997969.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пон чжун хо, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости
. В трейлере второго сезона сериала "Сквозь снег" по мотивам одноименного фильма режиссера "Паразитов" Пон Чжун Хо появляется Шон Бин, известный по роли Эддарда Старка в "Игре престолов". Ролик выложен
на YouTube-канале платформы TNT.
"Сквозь снег" - постапокалиптический триллер. Немногие выжившие после того, как на земле начался ледниковый период, спасаются в поезде. Постепенно в нем начинается классовая борьба между богатыми и влиятельными обитателями головных вагонов и беднотой из хвоста.
Во втором сезоне к исполнителям главных ролей, Дженнифер Коннелли и Давиду Диггсу, присоединяется Шон Бин. Он играет миллионера и изобретателя поезда мистера Уилфорда, которого в первом сезоне считали мертвым. Его появление не входит в планы персонажа Давида Диггса — лидера оппозиционного движения, зародившегося в последних вагонах.
Премьера второго сезона состоится на TNT 25 января, через полгода после финала первого.