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В трейлере второго сезона "Сквозь снег" появился Шон Бин
В трейлере второго сезона сериала "Сквозь снег" по мотивам одноименного фильма режиссера "Паразитов" Пон Чжун Хо появляется Шон Бин, известный по роли Эддарда... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T02:34
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культура
пон чжун хо
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости</strong>. В трейлере второго сезона сериала "Сквозь снег" по мотивам одноименного фильма режиссера "Паразитов" Пон Чжун Хо появляется Шон Бин, известный по роли Эддарда Старка в "Игре престолов". Ролик <a href="https://www.youtube.com/watch?v=6Jd7LKtQqP0&amp;feature=emb_title" target="_blank">выложен</a> на YouTube-канале платформы TNT. "Сквозь снег" - постапокалиптический триллер. Немногие выжившие после того, как на земле начался ледниковый период, спасаются в поезде. Постепенно в нем начинается классовая борьба между богатыми и влиятельными обитателями головных вагонов и беднотой из хвоста. Во втором сезоне к исполнителям главных ролей, Дженнифер Коннелли и Давиду Диггсу, присоединяется Шон Бин. Он играет миллионера и изобретателя поезда мистера Уилфорда, которого в первом сезоне считали мертвым. Его появление не входит в планы персонажа Давида Диггса — лидера оппозиционного движения, зародившегося в последних вагонах. Премьера второго сезона состоится на TNT 25 января, через полгода после финала первого.
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пон чжун хо, кино и сериалы, новости культуры

В трейлере второго сезона "Сквозь снег" появился Шон Бин

02:34 12.10.2020 (обновлено: 02:59 12.10.2020)
 
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. В трейлере второго сезона сериала "Сквозь снег" по мотивам одноименного фильма режиссера "Паразитов" Пон Чжун Хо появляется Шон Бин, известный по роли Эддарда Старка в "Игре престолов". Ролик выложен на YouTube-канале платформы TNT.
"Сквозь снег" - постапокалиптический триллер. Немногие выжившие после того, как на земле начался ледниковый период, спасаются в поезде. Постепенно в нем начинается классовая борьба между богатыми и влиятельными обитателями головных вагонов и беднотой из хвоста.
Во втором сезоне к исполнителям главных ролей, Дженнифер Коннелли и Давиду Диггсу, присоединяется Шон Бин. Он играет миллионера и изобретателя поезда мистера Уилфорда, которого в первом сезоне считали мертвым. Его появление не входит в планы персонажа Давида Диггса — лидера оппозиционного движения, зародившегося в последних вагонах.
Премьера второго сезона состоится на TNT 25 января, через полгода после финала первого.
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