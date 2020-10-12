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https://ria.ru/20201012/bastrykin-1579492577.html
Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о стрельбе в Нижегородской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям следственного управления СК по Нижегородской области доложить о ходе... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T22:05
2020-10-12T22:18
обстрел остановки в нижегородской области
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
нижегородская область
борский район
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Председатель Следственного комитета России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поручил руководителям следственного управления СК по Нижегородской области доложить о ходе расследования дела об убийстве четырех человек в Борском районе, сообщается на сайте СК РФ.Бастрыкин поручил досконально изучить все версии произошедшего, выяснить мотив преступления, оперативно доложить об обстоятельствах и принимаемых следствием мерах.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Также источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что перед тем, как пойти на остановку, мужчина пытался убить свою бабушку.
нижегородская область
борский район
РИА Новости
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Кадры с места стрельбы под Нижним Новгородом
СК дает официальную информацию: "В деревне Большеорловское вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями"
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обстрел остановки в нижегородской области, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, нижегородская область, борский район, происшествия

Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о стрельбе в Нижегородской области

22:05 12.10.2020 (обновлено: 22:18 12.10.2020)
 
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям следственного управления СК по Нижегородской области доложить о ходе расследования дела об убийстве четырех человек в Борском районе, сообщается на сайте СК РФ.
Бастрыкин поручил досконально изучить все версии произошедшего, выяснить мотив преступления, оперативно доложить об обстоятельствах и принимаемых следствием мерах.
Стрельба в Нижегородской области
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

Обстрел остановки в Нижегородской области
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

Автобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

Полицейские автомобили на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Нижегородской области доложить о ходе расследования уголовного дела и проведенных первоначальных следственных действиях об убийстве троих человек в Борском районе Нижегородской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Также источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что перед тем, как пойти на остановку, мужчина пытался убить свою бабушку.
 
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Обстрел остановки в Нижегородской областиСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинНижегородская областьБорский районПроисшествия
 
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