https://ria.ru/20201012/bastrykin-1579492577.html

Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о стрельбе в Нижегородской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям следственного управления СК по Нижегородской области доложить о ходе... РИА Новости, 12.10.2020

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2020-10-12T22:05

2020-10-12T22:18

обстрел остановки в нижегородской области

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

нижегородская область

борский район

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Председатель Следственного комитета России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поручил руководителям следственного управления СК по Нижегородской области доложить о ходе расследования дела об убийстве четырех человек в Борском районе, сообщается на сайте СК РФ.Бастрыкин поручил досконально изучить все версии произошедшего, выяснить мотив преступления, оперативно доложить об обстоятельствах и принимаемых следствием мерах.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Также источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что перед тем, как пойти на остановку, мужчина пытался убить свою бабушку.

нижегородская область

борский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места стрельбы под Нижним Новгородом СК дает официальную информацию: "В деревне Большеорловское вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями" 2020-10-12T22:05 true PT0M55S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, нижегородская область, борский район, происшествия