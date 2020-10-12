https://ria.ru/20201012/avtobus-1579340016.html

В США 11-летний ребенок угнал школьный автобус

Одиннадцатилетний мальчик угнал школьный автобус в американском городе Батон-Руж, штат Луизиана, полицейские начали за ним погоню и задержали его, передает... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T06:20

2020-10-12T06:20

2020-10-12T11:39

луизиана

сша

батон-руж

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Одиннадцатилетний мальчик угнал школьный автобус в американском городе <a href="http://ria.ru/location_Baton_Rouge/" target="_blank" data-auto="true">Батон-Руж</a>, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofLouisiana/" target="_blank" data-auto="true">Луизиана</a>, полицейские начали за ним погоню и задержали его, передает местный телеканал <a href="https://www.wbrz.com/home/" target="_blank" rel="nofollow noopener">WBRZ</a> со ссылкой на полицию.Утром в воскресенье ребенок, предположительно, пробрался в автобус в северной части города и смог завести его. Полиция начала погоню за угнанным автобусом около 11:00 по местному времени (19:00 мск). Примерно через полчаса автобус врезался в газопровод и затем в дерево.Полицейские окружили автобус, вывели угонщика наружу и надели на него наручники. Мальчика поместили под стражу в центр содержания несовершеннолетних по нескольким обвинениям, включая кражу автомобиля и совершение насилия при отягчающих обстоятельствах. В данном случае, сообщили в полиции, речь идет о том, что злоумышленник "намеренно пытался врезаться на транспортном средстве".Другой местный канал <a href="https://www.wafb.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">WAFB9</a> добавляет, что в погоне участвовали десятки полицейских. Школьник на автобусе и вереницы полицейских автомобилей проехали через несколько районов города.

https://ria.ru/20190721/1556730452.html

Министр Правды 11 числа в 11 часов 11 летний школьник. любопытно 12

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луизиана

сша

батон-руж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луизиана, сша, батон-руж, в мире