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В США 11-летний ребенок угнал школьный автобус
Одиннадцатилетний мальчик угнал школьный автобус в американском городе Батон-Руж, штат Луизиана, полицейские начали за ним погоню и задержали его, передает... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T06:20
2020-10-12T11:39
луизиана
сша
батон-руж
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Одиннадцатилетний мальчик угнал школьный автобус в американском городе <a href="http://ria.ru/location_Baton_Rouge/" target="_blank" data-auto="true">Батон-Руж</a>, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofLouisiana/" target="_blank" data-auto="true">Луизиана</a>, полицейские начали за ним погоню и задержали его, передает местный телеканал <a href="https://www.wbrz.com/home/" target="_blank" rel="nofollow noopener">WBRZ</a> со ссылкой на полицию.Утром в воскресенье ребенок, предположительно, пробрался в автобус в северной части города и смог завести его. Полиция начала погоню за угнанным автобусом около 11:00 по местному времени (19:00 мск). Примерно через полчаса автобус врезался в газопровод и затем в дерево.Полицейские окружили автобус, вывели угонщика наружу и надели на него наручники. Мальчика поместили под стражу в центр содержания несовершеннолетних по нескольким обвинениям, включая кражу автомобиля и совершение насилия при отягчающих обстоятельствах. В данном случае, сообщили в полиции, речь идет о том, что злоумышленник "намеренно пытался врезаться на транспортном средстве".Другой местный канал <a href="https://www.wafb.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">WAFB9</a> добавляет, что в погоне участвовали десятки полицейских. Школьник на автобусе и вереницы полицейских автомобилей проехали через несколько районов города.
https://ria.ru/20190721/1556730452.html
11 числа в 11 часов 11 летний школьник. любопытно
12
10
луизиана
сша
батон-руж
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луизиана, сша, батон-руж, в мире

В США 11-летний ребенок угнал школьный автобус

06:20 12.10.2020 (обновлено: 11:39 12.10.2020)
 
© Fotolia / leekrisШкольный автобус в США
Школьный автобус в США - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Fotolia / leekris
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик угнал школьный автобус в американском городе Батон-Руж, штат Луизиана, полицейские начали за ним погоню и задержали его, передает местный телеканал WBRZ со ссылкой на полицию.
Утром в воскресенье ребенок, предположительно, пробрался в автобус в северной части города и смог завести его. Полиция начала погоню за угнанным автобусом около 11:00 по местному времени (19:00 мск). Примерно через полчаса автобус врезался в газопровод и затем в дерево.
Полицейские окружили автобус, вывели угонщика наружу и надели на него наручники. Мальчика поместили под стражу в центр содержания несовершеннолетних по нескольким обвинениям, включая кражу автомобиля и совершение насилия при отягчающих обстоятельствах. В данном случае, сообщили в полиции, речь идет о том, что злоумышленник "намеренно пытался врезаться на транспортном средстве".
Другой местный канал WAFB9 добавляет, что в погоне участвовали десятки полицейских. Школьник на автобусе и вереницы полицейских автомобилей проехали через несколько районов города.
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ЛуизианаСШАБатон-РужВ мире
 
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