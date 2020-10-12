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Росгвардия задействует беспилотники для поисков нижегородского стрелка
Подозреваемого в убийстве трёх человек в Нижегородской области скоро начнут искать беспилотники Росгвардии с тепловизорами, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T20:30
2020-10-12T20:38
обстрел остановки в нижегородской области
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нижегородская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Подозреваемого в убийстве трёх человек в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> скоро начнут искать беспилотники <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> с тепловизорами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20201012/strelba-1579482184.html
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россия
нижегородская область
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обстрел остановки в нижегородской области, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нижегородская область, происшествия

Росгвардия задействует беспилотники для поисков нижегородского стрелка

20:30 12.10.2020 (обновлено: 20:38 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкОбстрел остановки в Нижегородской области
Обстрел остановки в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве трёх человек в Нижегородской области скоро начнут искать беспилотники Росгвардии с тепловизорами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Помимо прибывших на место бойцов СОБР и ОМОН, в населённый пункт стягиваются дополнительные силы Росгвардии из числа военнослужащих и сотрудников спецподразделений. В том числе будет задействован авиационный отряд специального назначения Росгвардии. Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съёмки в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска", - сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 20:17
Очевидцы восстановили картину стрельбы в Нижегородской области
По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
 
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Обстрел остановки в Нижегородской областиРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нижегородская областьПроисшествия
 
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