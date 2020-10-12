https://ria.ru/20201012/aviatsiya-1579483660.html

Росгвардия задействует беспилотники для поисков нижегородского стрелка

Подозреваемого в убийстве трёх человек в Нижегородской области скоро начнут искать беспилотники Росгвардии с тепловизорами, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.10.2020

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2020-10-12T20:38

обстрел остановки в нижегородской области

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нижегородская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Подозреваемого в убийстве трёх человек в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> скоро начнут искать беспилотники <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> с тепловизорами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20201012/strelba-1579482184.html

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россия

нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нижегородская область, происшествия