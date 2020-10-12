https://ria.ru/20201012/asanov-1579451549.html

В Киргизии арестовали бывшего замминистра внутренних дел Асанова

Экс-замглавы МВД Киргизии Курсана Асанова водворили в СИЗО на два месяца по делу об организации массовых беспорядков, сообщили РИА Новости в канцелярии... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:23

2020-10-12T17:23

2020-10-12T17:38

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости.</strong> Экс-замглавы МВД <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> Курсана Асанова водворили в СИЗО на два месяца по делу об организации массовых беспорядков, сообщили РИА Новости в канцелярии Первомайского районного суда <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>.По его словам, также решением суда на два месяца арестован соратник экс-президент Алмзабека <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Атамбаева</a> оппозиционер Темирлан Султанбеков. Им инкриминируют организацию массовых беспорядков.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера. Новый премьер заявил, что в течение двух-трех дней президент страны планирует подать в отставку.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Наш главный партнер" – соратник нового премьер-министра Киргизии о взаимоотношениях с Россией Соратник нового премьер-министра Киргизии лидер партии "Мекенчил" Камчыбек Ташиев высказался о взаимоотношениях с Россией. 2020-10-12T17:23 true PT0M48S

Машины МВД перекрыли движение в центре Бишкека Люди в военной форме и сотрудники МВД перекрыли движение в центре Бишкека. У центральной площади стоят военные грузовики и БТРы. 2020-10-12T17:23 true PT0M26S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, в мире