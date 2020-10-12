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Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
Сайт телеканала RT Arabic занял в сентябре первое место по числу посещений и уникальных пользователей среди СМИ, вещающих на арабском. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T22:51
2020-10-12T22:53
телеканал rt
маргарита симоньян
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости</strong>. Сайт телеканала <a href="https://arabic.rt.com/" target="_blank">RT Arabic</a> занял в сентябре первое место по числу посещений и уникальных пользователей среди СМИ, вещающих на арабском."Обогнали по всем статьям и Al Jazeera, и Al Arabiya, и CNN на арабском", — написала главный редактор МИА Россия Сегодня и RT Маргарита Симоньян в <a href="https://twitter.com/M_Simonyan/status/1315686870408462336?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1315686870408462336%7Ctwgr%5Eshare_3&amp;ref_url=https%3A%2F%2Frussian.rt.com%2Fworld%2Fnews%2F792008-sait-rt-arabic-poseschaemost" target="_blank">твиттере.</a>Отмечается, что в этом месяце RT Arabic достиг отметки в 29,5 миллиона посещений и в 7,56 миллиона уникальных пользователей. Как уточняет <a href="https://russian.rt.com/world/news/792008-sait-rt-arabic-poseschaemost" target="_blank">телеканал</a>, осенью 2018 года аналитический портал CrowdTangle опубликовал данные, которые показали, что новостной проект RT Online за год после запуска обошел онлайн-проект Al Jazeera AJ+ и другие вещающие на арабском телеканалы в Facebook по вовлеченности и приросту аудитории.
https://ria.ru/20200720/1574582866.html
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РИА Новости
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телеканал rt, маргарита симоньян, общество

Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке

22:51 12.10.2020 (обновлено: 22:53 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГости на вечере, посвященном десятилетию вещания канала RT Arabic
Гости на вечере, посвященном десятилетию вещания канала RT Arabic - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сайт телеканала RT Arabic занял в сентябре первое место по числу посещений и уникальных пользователей среди СМИ, вещающих на арабском.
"Обогнали по всем статьям и Al Jazeera, и Al Arabiya, и CNN на арабском", — написала главный редактор МИА Россия Сегодня и RT Маргарита Симоньян в твиттере.
Отмечается, что в этом месяце RT Arabic достиг отметки в 29,5 миллиона посещений и в 7,56 миллиона уникальных пользователей.
Как уточняет телеканал, осенью 2018 года аналитический портал CrowdTangle опубликовал данные, которые показали, что новостной проект RT Online за год после запуска обошел онлайн-проект Al Jazeera AJ+ и другие вещающие на арабском телеканалы в Facebook по вовлеченности и приросту аудитории.
Социальная сеть Фейсбук - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля, 11:22
Facebook удалил ролик RT Arabic о лекарстве против COVID-19
 
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Телеканал RTМаргарита СимоньянОбщество
 
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