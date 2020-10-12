https://ria.ru/20201012/arabskiy-1579496295.html

Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке

Сайт телеканала RT Arabic занял в сентябре первое место по числу посещений и уникальных пользователей среди СМИ, вещающих на арабском. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T22:51

2020-10-12T22:51

2020-10-12T22:53

телеканал rt

маргарита симоньян

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150580/27/1505802724_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_beaed78806ed575b46451b2afd0972d4.jpg

<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости</strong>. Сайт телеканала <a href="https://arabic.rt.com/" target="_blank">RT Arabic</a> занял в сентябре первое место по числу посещений и уникальных пользователей среди СМИ, вещающих на арабском."Обогнали по всем статьям и Al Jazeera, и Al Arabiya, и CNN на арабском", — написала главный редактор МИА Россия Сегодня и RT Маргарита Симоньян в <a href="https://twitter.com/M_Simonyan/status/1315686870408462336?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1315686870408462336%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Frussian.rt.com%2Fworld%2Fnews%2F792008-sait-rt-arabic-poseschaemost" target="_blank">твиттере.</a>Отмечается, что в этом месяце RT Arabic достиг отметки в 29,5 миллиона посещений и в 7,56 миллиона уникальных пользователей. Как уточняет <a href="https://russian.rt.com/world/news/792008-sait-rt-arabic-poseschaemost" target="_blank">телеканал</a>, осенью 2018 года аналитический портал CrowdTangle опубликовал данные, которые показали, что новостной проект RT Online за год после запуска обошел онлайн-проект Al Jazeera AJ+ и другие вещающие на арабском телеканалы в Facebook по вовлеченности и приросту аудитории.

https://ria.ru/20200720/1574582866.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телеканал rt, маргарита симоньян, общество