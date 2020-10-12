https://ria.ru/20201012/alibasov-1579416592.html

Суд обязал Алибасова вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной

Троицкий районный суд Москвы в понедельник постановил, что продюсер Бари Алибасов должен вернуть квартиру в новой Москве своей супруге актрисе Лидии... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T14:44

2020-10-12T14:44

2020-10-12T14:44

шоубиз

бари алибасов

новая москва

лидия федосеева-шукшина

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Троицкий районный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в понедельник постановил, что продюсер <a href="http://ria.ru/person_bari-alibasov/" target="_blank" data-auto="true">Бари Алибасов</a> должен вернуть квартиру в <a href="http://ria.ru/location_Novaja_Moskva/" target="_blank">новой Москве</a> своей супруге актрисе <a href="http://ria.ru/person_Lidija_Fedoseeva_SHukshina/" target="_blank" data-auto="true">Лидии Федосеевой-Шукшиной</a>, сообщил РИА Новости PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.Ранее сообщалось, что суд наложил арест на квартиру в новой Москве стоимостью 10 миллионов рублей, которую актриса подарила Алибасову, а тот передал своему помощнику. Как сообщила журналистам юрист актрисы Юлия Вербицкая-Линник, договор дарения Федосеева-Шукшина подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов."Оспорить решение в апелляции Мосгорсуда можно в течение 30 дней, и основания для этого есть все. Однако, по его словам, сам Алибасов пока не решил, будет ли он оспаривать решение, так как всегда говорил, что квартира принадлежит Шукшиной, и вынесенное решение только подтвердило его слова", - приводит Горжанкин слова адвоката продюсера <a href="http://ria.ru/person_oleg-sukhov/" target="_blank" data-auto="true">Олега Сухова</a>.

https://ria.ru/20200727/1574956494.html

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новая москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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