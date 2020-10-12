https://ria.ru/20201012/akula-1579078654.html

На видео попала акула, которая хотела напасть на серфера, но передумала

В Новом Южном Уэльсе (Австралия) на видео попал момент "умопомрачительной" встречи австралийского профессионального серфера Мэтта Уилкинсона с бычьей акулой,... РИА Новости, 12.10.2020

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. </strong>В Новом Южном Уэльсе (Австралия) на видео попал момент "умопомрачительной" встречи австралийского профессионального серфера Мэтта Уилкинсона с бычьей акулой, <a href="https://www.9news.com.au/national/bull-shark-encounter-pro-surfer-matt-wilkinson-sharpes-beach-ballina-lifesaving-drone-australia/cdcd54dc-da87-4969-83e9-fbcd12a6beac" target="_blank">сообщает</a> 9news.com.au."Я услышал позади себя легкий шлепок, но убедил себя, что все хорошо", — рассказал спортсмен. Рыба в это время находилась в нескольких сантиметрах от ног Уилкинсона."Спасатели с помощью беспилотника предупредили меня, что в этом районе есть опасная акула, и необходимо вернуться на пляж", — отметил он.По его словам, он добрался до берега, "чувствуя себя немного странно". "Мне показали запись, и я понял, как близко хищник был ко мне. Похоже, акула собиралась напасть на мою ногу, но передумала, — рассказал серфер. — Это умопомрачительно видеть, как что-то настолько большое приближается ко мне и решает, что не хочет меня есть, хотя могло бы это сделать".

https://ria.ru/20201006/akula-1578238315.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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