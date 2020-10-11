https://ria.ru/20201011/zaderzhaniya-1579310926.html

В Минске прошли новые задержания

Несколько участников несанкционированной акции, включая журналиста, задержаны возле станции метро "Пушкинская" в Минске, сотрудника СМИ быстро отпустили,... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T19:25

2020-10-11T19:25

2020-10-11T20:50

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<strong>МИНСК, 11 окт — РИА Новости.</strong> Несколько участников несанкционированной акции, включая журналиста, задержаны возле станции метро "Пушкинская" в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a>, сотрудника СМИ быстро отпустили, передает корреспондент РИА Новости.К вечеру воскресенья на "Пушкинской" оставалась небольшая группа граждан с красно-бело-красными флагами, когда туда подъехал микроавтобус с силовиками. Из него выбежали сотрудники с дубинками, тогда собравшиеся стали разбегаться. Один из активистов пытался убежать по близлежащему холму, но поскользнулся и упал. Силовики жестко задержали его.Затем на парковке возле торгового центра на вершине холма появился еще один микроавтобус, оттуда также выбежали силовики и задержали мужчину, затем сотрудники вернулись в микроавтобус и ждали возле выхода из метро. Тогда мужчина стал растягивать рядом с ними длинную ленту в бело-красно-белых цветах. Сначала на него не реагировали, но после сотрудники выскочили из автомобиля и погнались за мужчиной. Несколько раз его ударили по ногам и спине дубинкой, он свернул на летнюю веранду близлежащего кафе, в ходе погони были перевернуты несколько стульев, а затем мужчине удалось оторваться и убежать через дорогу.Кроме того, в микроавтобус отвели мужчину в жилетке с надписью "Пресса" и удостоверением, но спустя непродолжительное время выпустили. В настоящий момент сотрудники разъехались.

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

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Задержания на акции в Минске Задержания на акции в Минске, против митингующих были применены водометы 2020-10-11T19:25 true PT0M30S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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