Названы "потрясающие способы" приготовления яиц

— тамагояки: этот рецепт также называют "японским омлетом". Кроме яйца, для его приготовления используют бульон даси, сахар, соль и соевый соус. Во время готовки тонкие слои омлета скручивают на сковороде, а затем нарезают; тамагояки: этот рецепт также называют "японским омлетом". Кроме яйца, для его приготовления используют бульон даси, сахар, соль и соевый соус. Во время готовки тонкие слои омлета скручивают на сковороде, а затем нарезают;

— шотландские яйца: нужно сварить яйцо, затем засыпать мелко нарезанными сосисками, обвалять в панировочных сухарях и обжарить полученную массу на масле; шотландские яйца: нужно сварить яйцо, затем засыпать мелко нарезанными сосисками, обвалять в панировочных сухарях и обжарить полученную массу на масле;

— квек-квек: авторы статьи отмечают, что это блюдо популярно на Филиппинах. Его особенность в том, что для приготовления используются перепелиные яйца. Их варят, обваливают в муке с куркумой, а затем жарят в масле; квек-квек: авторы статьи отмечают, что это блюдо популярно на Филиппинах. Его особенность в том, что для приготовления используются перепелиные яйца. Их варят, обваливают в муке с куркумой, а затем жарят в масле;

— яйца кокот: это традиционное французское блюдо готовят в духовке или на водяной бане. Оно состоит из запеченных в сливках и масле яиц, иногда в него также добавляют картофель, лук-порей или бекон; яйца кокот: это традиционное французское блюдо готовят в духовке или на водяной бане. Оно состоит из запеченных в сливках и масле яиц, иногда в него также добавляют картофель, лук-порей или бекон;

— шакшука: этот рецепт, по словам авторов, восхищает простотой. Чтобы приготовить шакшуку, необходимо сварить яйцо в специальном соусе из томатной пасты, сладкого перца, куркумы и тмина. Особенностью блюда является то, что его подают прямо на сковороде; шакшука: этот рецепт, по словам авторов, восхищает простотой. Чтобы приготовить шакшуку, необходимо сварить яйцо в специальном соусе из томатной пасты, сладкого перца, куркумы и тмина. Особенностью блюда является то, что его подают прямо на сковороде;