Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201011/yaytsa-1579296145.html
Названы "потрясающие способы" приготовления яиц
Испанская газета La Vanguardia в честь прошедшего на днях Всемирного дня яйца опубликовала подборку самых необычных способов приготовления этого продукта. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T17:22
2020-10-11T17:49
яйца
продукты
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579296515_0:118:1920:1198_1400x0_80_0_0_bb27b8a57be61a7fc859bcca1f79f55c.jpg
<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Испанская газета <a href="https://www.lavanguardia.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">La Vanguardia</a> в честь прошедшего на днях Всемирного дня яйца опубликовала подборку самых необычных способов приготовления этого продукта.Авторы статьи предложили читателям попробовать популярные в разных странах блюда взамен привычных — например, такие:<strong>Полный текст читайте на</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/" target="_blank">ИноСМИ</a></strong> <strong>&gt;&gt;</strong>
https://ria.ru/20201004/yaytsa-1578171343.html
Всё?! Новости закончились?!))) Давай про Яйца))) Вы лучше про водоросли токсичные поподробнее пожалуйста!!! И поконкретней!!! Кто эти водоросли там рассадил, создал им неблагоприятные условия , что они бедные начали испытывать токсикоз и выделять фенол с нефтепродуктами в морскую воду!? Ждём!!!
17
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579296515_64:0:1661:1198_1400x0_80_0_0_506065d4dc73c25ca0431f885aa80e0c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яйца, продукты, в мире

Названы "потрясающие способы" приготовления яиц

17:22 11.10.2020 (обновлено: 17:49 11.10.2020)
 
© Фото : Pixabay/StockSnapЗавтрак из яиц
Завтрак из яиц - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Фото : Pixabay/StockSnap
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Испанская газета La Vanguardia в честь прошедшего на днях Всемирного дня яйца опубликовала подборку самых необычных способов приготовления этого продукта.
Авторы статьи предложили читателям попробовать популярные в разных странах блюда взамен привычных — например, такие:
тамагояки: этот рецепт также называют "японским омлетом". Кроме яйца, для его приготовления используют бульон даси, сахар, соль и соевый соус. Во время готовки тонкие слои омлета скручивают на сковороде, а затем нарезают;
шотландские яйца: нужно сварить яйцо, затем засыпать мелко нарезанными сосисками, обвалять в панировочных сухарях и обжарить полученную массу на масле;
квек-квек: авторы статьи отмечают, что это блюдо популярно на Филиппинах. Его особенность в том, что для приготовления используются перепелиные яйца. Их варят, обваливают в муке с куркумой, а затем жарят в масле;
яйца кокот: это традиционное французское блюдо готовят в духовке или на водяной бане. Оно состоит из запеченных в сливках и масле яиц, иногда в него также добавляют картофель, лук-порей или бекон;
шакшука: этот рецепт, по словам авторов, восхищает простотой. Чтобы приготовить шакшуку, необходимо сварить яйцо в специальном соусе из томатной пасты, сладкого перца, куркумы и тмина. Особенностью блюда является то, что его подают прямо на сковороде;
омлет фу-янг: этот рецепт родом из Шанхая. В отличие от обычного омлета, он более сытный, так как к яйцу добавляются дополнительные ингредиенты — ростки фасоли, лук, сельдерей, свинина, курица или говядина.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>
Прилавок с куриными яйцами - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 10:03
Раскрыт секрет варки идеальных яиц
 
Обсудить3
яйцаПродуктыВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Опубликовано видео смертельного ДТП со скорой в центре Москвы
01:07Вильфанд сообщил о продолжении бархатного сезона на южных морях России
00:54Эксперт ожидает расширения санкций ЕС против Белоруссии
00:40В Гидрометцентре сообщили о "чуде" в европейской части России
00:36Космонавты пожаловались на рост температуры в российском модуле МКС
00:30В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке
00:22Россиянам по всей стране пообещали аномальную погоду
00:18Стало известно, кто может купить больше всего дизтоплива на зарплату
00:12Работодатели в Москве будут передавать сведения о сотрудниках на удаленке
23:43Попова рассказала, кому подойдет вакцина "Вектора" от коронавируса
23:29Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
23:17В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии
23:14Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
23:10Экс-президент Киргизии сравнил протесты в Бишкеке и Минске
23:05В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
22:53Баку обвинил Ереван в обстреле военных, собиравших тела погибших
22:49Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и экранах смартфонов
22:48Соседи рассказали о женщине, полгода державшей дочь в шкафу
22:29В Карабахе заявили о новых взрывах в Степанакерте
22:12В Армении рассказали, почему не состоялся обмен пленными в Карабахе
Лента новостейМолния