Названы "потрясающие способы" приготовления яиц
17:22 11.10.2020 (обновлено: 17:49 11.10.2020)
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Испанская газета La Vanguardia в честь прошедшего на днях Всемирного дня яйца опубликовала подборку самых необычных способов приготовления этого продукта.
Авторы статьи предложили читателям попробовать популярные в разных странах блюда взамен привычных — например, такие:
—тамагояки: этот рецепт также называют "японским омлетом". Кроме яйца, для его приготовления используют бульон даси, сахар, соль и соевый соус. Во время готовки тонкие слои омлета скручивают на сковороде, а затем нарезают;
—шотландские яйца: нужно сварить яйцо, затем засыпать мелко нарезанными сосисками, обвалять в панировочных сухарях и обжарить полученную массу на масле;
—квек-квек: авторы статьи отмечают, что это блюдо популярно на Филиппинах. Его особенность в том, что для приготовления используются перепелиные яйца. Их варят, обваливают в муке с куркумой, а затем жарят в масле;
—яйца кокот: это традиционное французское блюдо готовят в духовке или на водяной бане. Оно состоит из запеченных в сливках и масле яиц, иногда в него также добавляют картофель, лук-порей или бекон;
—шакшука: этот рецепт, по словам авторов, восхищает простотой. Чтобы приготовить шакшуку, необходимо сварить яйцо в специальном соусе из томатной пасты, сладкого перца, куркумы и тмина. Особенностью блюда является то, что его подают прямо на сковороде;
—омлет фу-янг: этот рецепт родом из Шанхая. В отличие от обычного омлета, он более сытный, так как к яйцу добавляются дополнительные ингредиенты — ростки фасоли, лук, сельдерей, свинина, курица или говядина.
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