https://ria.ru/20201011/vyplaty-1579256572.html
Мишустин подписал распоряжение о допвыплатах на детей от 3 до 7 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении средств для выплат на детей от трех до семи лет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T11:01
2020-10-11T11:01
2020-10-11T14:18
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение о дополнительном выделении средств для выплат на детей от трех до семи лет, сообщает пресс-служба правительства.Соответствующее решение правительство приняло на заседании 8 октября. Таким образом, в регионы направят более 8,8 миллиарда рублей.Для оформления выплаты нужно подать электронное заявление на портале госуслуг либо лично посетить МФЦ или органы соцзащиты. Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет получают семьи с низкими доходами. По указу президента их начисляют с 1 января, но фактически выплаты начались с 1 июня. Пособие составляет половину от регионального прожиточного минимума на ребенка — примерно пять с половиной тысяч рублей в месяц.
https://ria.ru/20201008/vyplaty-1578830707.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, общество