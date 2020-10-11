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Мишустин подписал распоряжение о допвыплатах на детей от 3 до 7 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении средств для выплат на детей от трех до семи лет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T11:01
2020-10-11T14:18
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение о дополнительном выделении средств для выплат на детей от трех до семи лет, сообщает пресс-служба правительства.Соответствующее решение правительство приняло на заседании 8 октября. Таким образом, в регионы направят более 8,8 миллиарда рублей.Для оформления выплаты нужно подать электронное заявление на портале госуслуг либо лично посетить МФЦ или органы соцзащиты. Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет получают семьи с низкими доходами. По указу президента их начисляют с 1 января, но фактически выплаты начались с 1 июня. Пособие составляет половину от регионального прожиточного минимума на ребенка — примерно пять с половиной тысяч рублей в месяц.
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михаил мишустин, общество

Мишустин подписал распоряжение о допвыплатах на детей от 3 до 7 лет

11:01 11.10.2020 (обновлено: 14:18 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Таисия ВоронцоваСемья во время прогулки в парке
Семья во время прогулки в парке - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении средств для выплат на детей от трех до семи лет, сообщает пресс-служба правительства.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 8 октября. Таким образом, в регионы направят более 8,8 миллиарда рублей.
"Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 миллиона человек", — отмечается в сообщении.
Для оформления выплаты нужно подать электронное заявление на портале госуслуг либо лично посетить МФЦ или органы соцзащиты.
Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет получают семьи с низкими доходами. По указу президента их начисляют с 1 января, но фактически выплаты начались с 1 июня. Пособие составляет половину от регионального прожиточного минимума на ребенка — примерно пять с половиной тысяч рублей в месяц.
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