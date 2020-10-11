https://ria.ru/20201011/vybory-1579234829.html

"Талибан" надеется на победу Трампа на выборах

Официальный представитель талибов Забиулла Муджахид заявил в интервью телеканалу CBS News, что радикальное движение "Талибан" надеется на победу Дональда Трампа РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T00:57

2020-10-11T00:57

2020-10-11T07:26

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

талибан

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Официальный представитель талибов Забиулла Муджахид заявил в интервью телеканалу <a href="https://www.cbsnews.com/" target="_blank">CBS News</a>, что радикальное движение "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>" надеется на победу <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> на президентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в ноябре."Мы надеемся, что он победит на выборах и положит конец американскому военному присутствию в Афганистане", - заявил Муджахид в ходе телефонного интервью с телеканалом.Отмечается, что новость о заболевании Трампа коронавирусом вызвала беспокойство в рядах движения. "Когда мы услышали о том, что Трамп инфицирован COVID-19, мы забеспокоились о его здоровье, но, похоже, он идет на поправку", - заявил телеканалу ещё один из лидеров "Талибана"."Трамп может быть нелепым для всего остального мира, но он мыслит здраво и мудрый человек для "Талибана", - заявил телеканалу еще один из талибов.Представитель штаба Трампа тем временем заявил CBS News, что он отвергает поддержку талибов, а "Талибан" должен знать, что Трамп всегда будет защищать американские интересы любыми необходимыми способами.Позднее Забиулла Муджахид заявил в Twitter, что телеканал CBS News исказил его слова. "Американское СМИ CBS News интерпретировало и опубликовало мои заявления неверно. Ничего подобного тому, что было опубликовано в издании, сказано не было", - написал он.Ранее "Талибан" приветствовал заявление Трампа о том, что войска США в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a> должны вернуться домой до Рождества. Трамп сообщил в Twitter, что "небольшое число смелых мужчин и женщин", оставшихся служить в Афганистане, должны вернуться домой к Рождеству. В английском языке, как и в русском, выражение Трампа можно истолковать двояко - как пожелание или как выражение уверенности, что так и произойдет.В США Рождество отмечают 25 декабря.Ранее США намеревались оставить в Афганистане четыре тысячи солдат, но помощник Трампа по нацбезопасности <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a> заявил в среду, что их число должно сократиться до 2,5 тысячи.В конце февраля на церемонии в <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катаре</a> США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.

https://ria.ru/20200927/vybory-1577857284.html

https://ria.ru/20200926/kosachev-1577810807.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, талибан, сша, в мире