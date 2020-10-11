https://ria.ru/20201011/vybory-1578973254.html

Процедура выборов президента Турецкой Республики Северного Кипра

Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая республика Северного Кипра",... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T00:46

2020-10-11T00:46

2020-10-11T00:46

северный кипр

справки

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Кипр де-факто <a href="https://ria.ru/20200216/1564851992.html" target="_blank">разделен</a> между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая республика Северного Кипра", непризнанная мировым сообществом. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН, однако неизвестно, когда они возобновятся после провала очередного раунда в 2017 году. Ожидается, что это может произойти после выборов лидера турецкой общины Кипра. <a href="http://www.cm.gov.nc.tr/Bilgi/Anayasa.pdf" target="_blank">В соответствии</a> с Конституцией, принятой в 1985 году, самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) – демократическое государство со смешанной президентско-парламентской формой правления. Президент является главой государства и <a href="https://pio.mfa.gov.ct.tr/yonetim-sekli/#" target="_blank">избирается</a> на должность всеобщим прямым тайным голосованием сроком на пять лет с возможностью переизбрания. Дату выборов президента ТРСК <a href="http://ysk.mahkemeler.net/index.php/mevzuat/" target="_blank">назначает</a> совет министров в сроки, предложенные Верховным судом. Решение о проведении выборов утверждает Собрание Республики (парламент). Участвовать в голосовании могут граждане, достигшие на момент проведения выборов возраста18 лет, внесенные в списки избирателей и не имеющие установленных законом ограничений. Списки избирателей формируются не позднее чем за 35 дней до голосования и вывешиваются в публичных местах, о которых сообщают местные СМИ. Кандидат в президенты Турецкой Республики Северного Кипра <a href="https://pio.mfa.gov.ct.tr/cumhurbaskanligi-secimi-ve-halk-oylamasi-takvimi-aciklandi/" target="_blank">должен соответствовать</a> следующим критериям: обладать в полной мере избирательным правом; иметь высшее образование; быть старше тридцати пяти лет; являться гражданином Турецкой Республики Северного Кипра и быть рожденным от турецких матери и отца; постоянно проживать в пределах ТРСК не менее пяти лет.Участвовать в выборах могут как партийные, так и независимые кандидаты.Официальная избирательная кампания стартует за 60 дней до выборов. Голосование проводится в воскресенье, предшествующее последнему дню избирательного периода. За месяц до выборов объявляется окончательный список кандидатов в президенты, одновременно с этим начинается агитация. За 15 дней прекращается публикация опросов общественного мнения, предвыборных исследований и рейтингов кандидатов, в последние сутки перед открытием избирательных участков объявляется "день тишины". Законом о выборах запрещено вести устную агитацию на дорогах общего пользования, в храмах, зданиях и сооружениях, где предоставляются общественные услуги, а также на площадях, кроме тех мест, которые будут указаны в решениях окружных избирательных комиссий. Также запрещено вести устную агитацию на открытых площадках с 23.00 до восхода солнца.Нарушение порядка проведения предвыборной агитации, а также распространение необоснованных слухов о кандидатах наказываются штрафом в размере шести минимальных зарплат или лишением свободы на срок до шести месяцев. И та, и другая санкции могут быть применены одновременно.В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 митинги и массовые собрания, а также распространение печатной продукции вручную во время предвыборной кампании были запрещены. Агитация велась посредством радио, телевидения, сетевых СМИ, социальных сетей и наружной рекламы.Во время предвыборной кампании вплоть до объявления результатов выборов президент, как и все члены кабинета министров, включая премьера, не имеют права пользоваться служебными автомобилями для поездок по стране. Независимо от цели церемонии в эти дни запрещено давать официальные обеды. Ни одно должностное лицо в этот период не может участвовать в поездках президента, премьер-министра, министров, членов парламента и кандидатов. Несоблюдение этих ограничений может наказываться лишением свободы на срок до одного года.Выборы проводятся под общим руководством и контролем Высшего избирательного совета. В бюллетене для голосования имена кандидатов располагаются в ряд и отделяются друг от друга линией определенной толщины. При печати используется шрифт такого размера, который обеспечивает полное равенство между кандидатами. Голосование проходит с 8.00 до 18.00, однако если по истечении этого времени на участке присутствуют избиратели, не успевшие заполнить бюллетень, им дается возможность завершить голосование.Вместе с бюллетенем участник голосования получает на избирательном участке печать с клише Evet ("Да") и в закрытой кабинке оставляет оттиск в поле напротив выбранного кандидата. Затем складывает бюллетень таким образом, чтобы не нарушать конфиденциальность, и опускает его в урну.По <a href="https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n350741-cumhurbaskanligi-secimi-ve-halk-oylamasi-pazar-gunu-yapiliyor-198-bin-867-secmen-oy-kullanacak" target="_blank">информации</a> Высшего избирательного совета, в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 на участках для голосования предприняты повышенные меры предосторожности. Избирателям, которые войдут в помещение в масках, будут выданы перчатки. После предъявления одного из документов – удостоверения личности, водительских прав или паспорта – сотрудники участковой комиссии объяснят избирателю порядок действий. В рамках мер по борьбе с пандемией в этот раз не выдавались карточки избирателей. О работе избирательных участков можно было узнать, набрав свое имя и номер удостоверения личности по телефону, используя приложение "Где голосовать".Граждане, включенные в списки избирателей, могут голосовать в любой стране, где они находятся в день выборов, при условии, что дипломатические соглашения ТРСК с соответствующим государством допускают разумные причины их пребывания за границей. Под "разумными причинами" подразумеваются получение образования, профессиональная подготовка и статус государственного служащего за рубежом. О намерении голосовать за границей следует уведомить Высший избирательный совет в течении 10 дней с момента вывешивания списков избирателей и сообщить причину своего нахождения за границей, страну и адрес проживания, а также адрес места жительства на Кипре. Заявления могут быть поданы как непосредственно избирателями, так и их ближайшими (до третьей степени родства) родственниками.Рассмотрев эти заявки, Высший избирательный совет на третий день после истечения срока их подачи сообщает в официальном вестнике, сколько избирательных участков и в каких странах будут открыты.Победитель голосования на выборах президента определяется абсолютным большинством действительных поданных бюллетеней (более половины). Если ни один из кандидатов не набирает необходимого числа голосов, в первое воскресенье после дня голосования проводится второй тур, в котором участвуют два кандидата, набравшие на предыдущем этапе наибольшее количество голосов. В этом случае президент избирается простым большинством.Избранный президент вступает в должность после принесения присяги перед Собранием Республики на следующий день после его созыва. Полномочия бывшего президента заканчиваются одновременно со вступлением в должность избранного главы государства.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

северный кипр

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный кипр, справки