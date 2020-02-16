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Президент Кипра назвал заявления Турции по Вароси неприемлемыми
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РИА Новости

Президент Кипра назвал заявления Турции по Вароси неприемлемыми

22:59 16.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникПрезидент Кипра Никос Анастасиадис во время выступления на европейско-арабском саммите в Афинах
Президент Кипра Никос Анастасиадис во время выступления на европейско-арабском саммите в Афинах
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 16 фев - РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис назвал провокационными и неприемлемыми заявления Турции об открытии в одностороннем порядке туристического курорта Вароси в Фамагусте.
Район был закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароси защищен резолюцией 550 Совета Безопасности ООН 1984 года, в которой говорится, что пустой город может быть заселен только его первоначальными жителями. Накануне в Вароси (турецкое название Мараш), который называют "городом-призраком", прошел круглый стол, в котором участвовали вице-президент Турции Фуат Октай, министр юстиции Абдулхамит Гюль, премьер непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар и глава МИД республики Кудрет Озерсай. Татар и Озерсай претендуют на пост лидера турок-киприотов на намеченных на апрель выборах. Октай после встречи заявил, что "район Мараш является частью Турецкой республики Северного Кипра", турки-киприоты имеют полное право предпринимать "все необходимые меры для обеспечения стабильности и экономического развития своей родины" и имеют полное право проводить подготовку к открытию поселения.
"Вчерашние провокационные действия турок в закрытом районе Фамагусты неприемлемы и не будут приняты. Только недавно мы говорили о резолюциях Совета Безопасности, номер 550 и других, и тем не менее вчера мы стали свидетелями неприемлемой ситуации, как неприемлемо нарушение суверенных прав Республики Кипр на суше или в ее исключительной экономической зоне", - заявил Анастасиадис на торжественном мероприятии по случаю 60-летнего церковного служения митрополита Констанции и Фамагусты Василия.
"Мы не останемся со связанными руками. Дипломатический путь, международное право, европейские принципы и ценности - это то, что диктует и определяет то, что должно быть сделано немедленно", - сказал президент Кипра.
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Кипр – наш? Никосия отказалась продлевать санкции против РоссииКипру не привыкать к статусу исключения из правил. Хотя в ЕС крайне удивились, когда он вдруг отказался продлить антироссийские санкции. Всегда делали это машинально. А тут в техническом процессе – сбой.
Он заверил, что власти будут стремиться к тому, чтобы быстро найти жизнеспособное и мирное решение с тем, чтобы киприоты могли вернуться в Фамагусту и другие оккупированные районы острова.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая республика Северного Кипра", непризнанная мировым сообществом. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН, однако неизвестно, когда они возобновятся после провала очередного раунда в 2017 году. Ожидается, что это может произойти после намеченных на апрель выборов лидера турецкой общины Кипра.
Никосия, Турецкая республика Северного Кипра
13 февраля, 01:34
Турецкая Республика Северного Кипра
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Никос АнастасиадисКипрТурцияВ мире
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