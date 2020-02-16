Президент Кипра назвал заявления Турции по Вароси неприемлемыми

АФИНЫ, 16 фев - РИА Новости. Президент Кипра Президент Кипра Никос Анастасиадис назвал провокационными и неприемлемыми заявления Турции об открытии в одностороннем порядке туристического курорта Вароси в Фамагусте.

Район был закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароси защищен резолюцией 550 Совета Безопасности ООН 1984 года, в которой говорится, что пустой город может быть заселен только его первоначальными жителями. Накануне в Вароси (турецкое название Мараш), который называют "городом-призраком", прошел круглый стол, в котором участвовали вице-президент Турции Фуат Октай, министр юстиции Абдулхамит Гюль, премьер непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар и глава МИД республики Кудрет Озерсай. Татар и Озерсай претендуют на пост лидера турок-киприотов на намеченных на апрель выборах. Октай после встречи заявил, что "район Мараш является частью Турецкой республики Северного Кипра", турки-киприоты имеют полное право предпринимать "все необходимые меры для обеспечения стабильности и экономического развития своей родины" и имеют полное право проводить подготовку к открытию поселения.

"Вчерашние провокационные действия турок в закрытом районе Фамагусты неприемлемы и не будут приняты. Только недавно мы говорили о резолюциях Совета Безопасности, номер 550 и других, и тем не менее вчера мы стали свидетелями неприемлемой ситуации, как неприемлемо нарушение суверенных прав Республики Кипр на суше или в ее исключительной экономической зоне", - заявил Анастасиадис на торжественном мероприятии по случаю 60-летнего церковного служения митрополита Констанции и Фамагусты Василия.

"Мы не останемся со связанными руками. Дипломатический путь, международное право, европейские принципы и ценности - это то, что диктует и определяет то, что должно быть сделано немедленно", - сказал президент Кипра.

Он заверил, что власти будут стремиться к тому, чтобы быстро найти жизнеспособное и мирное решение с тем, чтобы киприоты могли вернуться в Фамагусту и другие оккупированные районы острова.